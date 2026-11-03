एमबीबीएस की खाली सीटें बढ़कर 946 हुईं, 109 ने छोड़ी, AIIMS भी लिस्ट में, BDS व बीएससी नर्सिंग में भी मौका

एमसीसी स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के लिए एमबीबीएस की खाली सीटें की संख्या बढ़कर 946 हो गई हैं। पिछले स्ट्रे राउंड के बाद 837 सीटें खाली रह गई थीं।

एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के तहत हो रहे स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के लिए एमबीबीएस की खाली सीटें की संख्या बढ़कर 946 हो गई हैं। पिछले स्ट्रे राउंड के बाद 837 सीटें खाली रह गई थीं। अधिकारियों ने बताया कि स्ट्रे राउंड के दौरान 109 उम्मीदवारों के अपने अलॉटेड मेडिकल कॉलेजों में शामिल न होने की वजह से ये अतिरिक्त सीटें खाली हो गईं। लेटेस्ट डेटा के अनुसार कुल 946 सीटों में से 688 सीटें तमिलनाडु में और 187 सीटें पुडुचेरी में हैं। यानी सिर्फ तमिलनाडु और पुडुचेरी में ही 875 सीटें खाली हैं। कर्नाटक में 25 और महाराष्ट्र में 13 सीटें खाली हैं। बाकी 33 सीटें 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं।

AIIMS में भी सीट खाली खाली सीटों में से 920 सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटी में हैं। इनमें 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत 22 सीटें, ओपन-सीट कोटा के तहत 2 सीटें और दिल्ली यूनिवर्सिटी तथा NRI कोटा के तहत 1-1 सीट शामिल है। AIIMS मदुरै में एक सीट और गवर्नमेंट स्टेनली मेडिकल कॉलेज में भी एक सीट खाली है।

स्ट्रे राउंड के बाद MBBS की 837 सीटें खाली रह गई थीं। इनमें से ज्यादातर सीटें तमिलनाडु और पुडुचेरी की डीम्ड यूनिवर्सिटी में हैं जहां सालाना ट्यूशन फीस 23 लाख से 35 लाख रुपये तक है। कर्नाटक और तमिलनाडु सहित कई संस्थानों ने छात्रों और उनके परिवारों के साथ पर्सनल बातचीत के दौरान सालाना फीस में छूट की पेशकश की है।

स्पेशल स्ट्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 4 नवंबर को दोपहर 3 बजे बंद हो जाएगा जबकि उम्मीदवार 5 नवंबर को सुबह 11 बजे तक अपनी चॉइस भर सकते हैं और उन्हें लॉक कर सकते हैं। एमसीसी 7 नवंबर को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी करेगा। जिन उम्मीदवारों को सीटें मिलेंगी उन्हें 16 नवंबर को शाम 5 बजे तक अपने कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा।

बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में सीटें खाली बीडीएस में 207 सीटें खाली हैं जिनमें से 112 सीटें सरकारी कॉलेजों में हैं। केरल के सरकारी डेंटल कॉलेजों में 17 सीटें खाली हैं, इसके बाद तमिलनाडु में 11 और महाराष्ट्र में 9 सीटें खाली हैं। इसके अलावा दिल्ली, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में BSc नर्सिंग की 66 सीटें भी खाली हैं।

स्पेशल राउंड पहले भी होते रहे हैं स्पेशल राउंड कोई नई बात नहीं है। एमसीसी ने रेगुलर काउंसलिंग के बाद खाली बची सीटों को भरने के लिए 2021, 2023, 2024 और 2025 सहित पिछले एडमिशन साइकिल में एक्स्ट्रा राउंड किए हैं।

कहां कहां दाखिला कराता है एमसीसी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) के तहत एमसीसी राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों में 15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों, डीम्ड यूनिवर्सिटी में 100% सीटों और AIIMS, JIPMER और BHU जैसे खास सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में सभी MBBS सीटों के लिए काउंसलिंग करता है। राज्य के अधिकारी सरकारी कॉलेजों में बची हुई स्टेट-कोटा सीटों और राज्य यूनिवर्सिटी से जुड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सीटों के लिए काउंसलिंग करते हैं।

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के 2026-27 सीट मैट्रिक्स के अनुसार भारत में 1,40,664 MBBS सीटें हैं जिनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 64121 और प्राइवेट संस्थानों में 76543 सीटें शामिल हैं। MCC के काउंसलिंग पूल में 27292 सीटें शामिल थीं जिनमें डीम्ड यूनिवर्सिटी में 16975 और दूसरे संस्थानों में 10317 सीटें शामिल हैं।

आसमान छूती फीस यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के चेयरपर्सन डॉ. लक्ष्य मित्तल ने कहा कि फीस में इतना बड़ा अंतर होने की वजह से ज्यादा स्कोर करने वाले NEET कैंडिडेट भी उन सीटों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं जो वे मेरिट के आधार पर हासिल कर सकते थे। उन्होंने कहा, “एक राज्य में MBBS की फीस लगभग 5 लाख है, जबकि तमिलनाडु जैसे दूसरे राज्य में यह लगभग 20 लाख है। जब पढ़ाई एक जैसी है तो इतना बड़ा अंतर क्यों है?” उन्होंने एक असरदार रेगुलेटरी सिस्टम के जरिए फीस को सही करने की मांग की।

जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया के नेशनल कन्वीनर अमूल्य निधि ने कहा कि खाली सीटें बढ़ती अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत को दिखाती हैं। उन्होंने कहा, “ये खाली सीटें सिर्फ डिमांड की समस्या नहीं हैं, बल्कि ये स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा फीस देने में असमर्थता को भी दिखाती हैं और कहा कि फीस में बराबरी पर प्रधानमंत्री की 2022 की घोषणा को असरदार तरीके से लागू करना चिंता का विषय बना हुआ है।

डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी की फीस अधिक क्यों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आम तौर पर ट्रस्ट या सोसाइटी चलाते हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं, जिनकी फीस स्टेट फीस कमेटियां रेगुलेट करती हैं। दूसरी ओर डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी प्राइवेट तौर पर मैनेज की जाने वाली संस्थाएं हैं जिन्हें केंद्र सरकार UGC एक्ट के सेक्शन 3 के तहत यूनिवर्सिटी का दर्जा देती है जिससे उन्हें अपने आप परीक्षाएं कराने और डिग्री देने की इजाजत मिलती है। उन्हें आम तौर पर अधिक एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलती है, जिसमें रेगुलेटरी जरूरतों के हिसाब से फीस तय करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शामिल है।

इस अंतर का स्टूडेंट्स पर बड़ा फाइनेंशियल असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, 2011 में बना धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज, पेरम्बलूर, पहले तमिलनाडु डॉ. MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक सेल्फ-फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन था। 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए धनलक्ष्मी श्रीनिवासन यूनिवर्सिटी के तहत डीम्ड-यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलने के बाद इसकी सालाना MBBS ट्यूशन फीस बढ़कर 24 लाख रुपये हो गई जबकि पहले स्टेट-कोटे सीटों के लिए स्टेट-रेगुलेटेड फीस 5.4 लाख और मैनेजमेंट-कोटे सीटों के लिए 16.2 लाख थी। 4.5 साल के MBBS प्रोग्राम की कुल ट्यूशन कॉस्ट हॉस्टल और मेस चार्ज को छोड़कर 1.09 करोड़ होने का अनुमान है।

मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों की फीस सरकारी कॉलेजों के बराबर होगी। NMC ने उस साल 3 फरवरी को गाइडलाइंस जारी की थीं और 20 जुलाई को डीम्ड यूनिवर्सिटीज को अलग से 2022-23 एकेडमिक सेशन से फीस के नियम लागू करने का निर्देश दिया था। गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्वीकृत सीटों में से 50% के लिए सरकारी कॉलेज के बराबर फीस होगी, जिसमें सरकारी कोटे की सीटें पाने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

दिशानिर्देशों को कानूनी चुनौती हालांकि इन दिशानिर्देशों को कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल के निजी मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 'एसोसिएशन ऑफ हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट्स' (AHSI) ने 8 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उनका तर्क था कि NMC ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है और फीस तय करना राज्य-स्तरीय नियामक समितियों की जिम्मेदारी है। 5 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित ऐसी ही कई याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया। इन मामलों को 1 अप्रैल 2024 को स्वीकार कर लिया गया और अंतिम सुनवाई के लिए तैयार घोषित कर दिया गया लेकिन तब से कार्यवाही टाल दी गई है।

एक अलग मामले में 24 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले EWS श्रेणी के एक छात्र की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। छात्र ने अपनी 18.9 लाख रुपये की वार्षिक ट्यूशन फीस कम करने की मांग की थी।