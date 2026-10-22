एमबीबीएस की 824 सीटें रह गईं खाली, 23 से 35 लाख सालाना फीस वाले मेडिकल कॉलेज हुए वीरान
MCC NEET UG MBBS Admission : भारी भरकम फीस के चलते तमिलनाडु और पुडुचेरी की डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस की 824 सीटें खाली रह गईं। इन सीटों की सालाना फीस 23 लाख रुपये से लेकर 35 लाख रुपये तक है।
MCC NEET UG MBBS Admission : तमिलनाडु और पुडुचेरी की डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस की 824 सीटें खाली रह गईं। वजह यहां की बेहद मोटी फीस। एमसीसी नीट यूजी ऑल इंडिया काउंसलिंग के आखिरी राउंड में भी ये सीटें नहीं भर पाईं। इन सीटों की सालाना फीस 23 लाख रुपये से लेकर 35 लाख रुपये तक है। हैरानी की बात यह है कि इस वर्ष 11 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने नीट यूजी 2026 की मिनिमम कटऑफ से अधिक अंक हासिल किए थे। यानी 11 लाख से ज्यादा ने नीट यूजी क्वालिफाई किया था। इसके बावजूद ये सीटें खाली रह गईं। अब एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि अगर सरकार कोई मॉप अप राउंड' (बची हुई सीटों के लिए एक और राउंड) कराने का फैसला लेती है, तो स्थिति बदल सकती है।
मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों में 15 फीसदी सीटों के लिए और केंद्रीय संस्थानों तथा डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सभी सीटों के लिए काउंसलिंग कराती है। इस साल स्ट्रे राउंड (आखिरी राउंड) की शुरुआत में MBBS की 3426 सीटें खाली थीं, जिनमें 1171 सीटें ऑल इंडिया कोटे की थीं। इनमें से 837 सीटें किसी को अलॉट नहीं हो पाईं। इनमें से एक सीट AIIMS मदुरै में है और 12 सीटें कर्नाटक के कोलार स्थित चेट्टीनाड इंस्टीट्यूट में हैं। बाकी बची 824 सीटें तमिलनाडु और पुडुचेरी की 14 डीम्ड यूनिवर्सिटीज में हैं।
4 मेडिकल कॉलेजों में 33 फीसदी से 75 प्रतिशत एमबीबीएस सीटें खाली
खाली सीटों में से ज्यादातर सीटें उन चार कॉलेजों में हैं, जिनमें से प्रत्येक में MBBS की 250 सीटें हैं। चेन्नई का श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इस सूची में सबसे ऊपर है जहां 188 सीटें (यानी 75%) खाली हैं। कांचीपुरम के मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 117 (47%), पुडुचेरी के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 92 (37%) और क्रोमपेट के श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज में 82 (33%) सीटें खाली हैं। चेन्नई और उसके आसपास के कई अन्य कॉलेजों में भी सीटें खाली हैं, जिनमें SRM मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सविता मेडिकल कॉलेज और चेट्टीनाड मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल हैं।
सालाना फीस 23 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक तमिलनाडु और पुडुचेरी की डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सालाना फीस 23 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक है। भारत के बाकी हिस्सों में औसत फीस 22.68 लाख रुपये है। महाराष्ट्र की डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सभी सीटें भर चुकी हैं और वहां औसत फीस 24.58 लाख रुपये है। कर्नाटक में यह 20.85 लाख है। कंसल्टेंट्स का कहना है कि 4.5 साल के कोर्स के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी और देश के बाकी हिस्सों के बीच का यह फर्क लगभग 21 लाख रुपये तक पहुंच जाता है।
MCC स्ट्रे राउंड 2026 में खाली सीटों का ब्योरा
- एमबीबीएस: स्ट्रे राउंड से पहले 3,426 सीटें खाली थीं। इनमें से 2,589 सीटें आवंटित हुईं, जबकि 837 सीटों पर आवंटन नहीं हो सका।
- ऑल इंडिया कोटा: कुल 1,171 खाली सीटों में से सभी 1,171 सीटें आवंटित हो गईं।
- दिल्ली NCR चिल्ड्रन/विधवाओं का कोटा (सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चों/विधवाओं के लिए) आईपी कोटा : 2 सीटें खाली थीं और दोनों आवंटित हो गईं।
- दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा: 2 खाली सीटों में से दोनों सीटें आवंटित हुईं।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) कोटा: 6 खाली सीटों में से सभी 6 सीटें आवंटित हो गईं।
- इंटरनल-पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश डोमिसाइल कोटा: 1 खाली सीट थी और वह आवंटित हो गई।
- IP यूनिवर्सिटी कोटा: 7 खाली सीटों में से सभी 7 सीटें आवंटित हुईं।
- जैन अल्पसंख्यक कोटा: 1 खाली सीट थी और वह आवंटित हो गई।
- मुस्लिम अल्पसंख्यक कोटा: 1 खाली सीट थी और वह आवंटित हो गई।
- NRI कोटा: 16 खाली सीटों में से 10 सीटें आवंटित हुईं, जबकि 6 सीटें खाली रह गईं।
- ओपन सीट कोटा: 56 खाली सीटों में से 55 सीटें आवंटित हुईं और 1 सीट खाली रह गई।
- सेल्फ फाइनेंस्ड मेरिट सीटें: 2163 खाली सीटों में से 1333 सीटें आवंटित हुईं, जबकि 830 सीटों पर आवंटन नहीं हो सका।
- बीडीएस ऑल इंडिया मेरिट सीटें: 268 सीटें खाली थीं। इनमें से 250 सीटें आवंटित हुईं, जबकि 18 सीटों पर आवंटन नहीं हुआ।
डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस पर कैप लगे
डीएमके के राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने कहा, 'इसके लिए फीडीम्ड यूनिवर्सिटी की फीसस के भूखे संस्थान जिम्मेदार हैं। अब समय आ गया है कि केंद्रीय मंत्रालय डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस पर एक सीमा (कैप) लगाए। पूरे भारत में डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस 18 लाख से लेकर 35 लाख तक है। ट्यूशन फीस पर कोई सीमा न होने के कारण, ये संस्थान हर साल फीस बढ़ा देते हैं। यह मुनाफाखोरी है।'
यहां कटऑफ रैंक 7.3 लाख से गिरकर 10.68 लाख हो गई
ज्यादा फीस वाले कुछ कॉलेजों ने अपनी सीटें तो भर लीं, लेकिन उनकी क्लोजिंग रैंक में भारी गिरावट आई। श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में कटऑफ रैंक 7.3 लाख से गिरकर 10.68 लाख हो गई।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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