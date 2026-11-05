उत्तराखंड से 10वीं 12वीं कर MBBS स्टेट कोटा का लाभ ले रहे अन्य राज्यों के छात्र, लग सकती है रोक
उत्तराखंड के स्कूलों से 10वीं और 12वीं करने वाले अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को एमबीबीएस दाखिलों में स्टेट कोटा का लाभ देने का परीक्षण होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने इसके निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड के स्कूलों से 10वीं और 12वीं करने वाले अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को एमबीबीएस दाखिलों में स्टेट कोटा का लाभ देने का परीक्षण होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने इसके निर्देश दिए हैं। आरोप है कि 10वीं और 12वीं की पढ़ाई उत्तराखंड से करने वाले बाहरी छात्रों को स्टेट कोटा मिल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप बहुगुणा ने यह मामला कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के सामने उठाया था। मंत्री ने अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ आशुतोष सयाना ने बताया कि इस बारे में फिर से शासन से निर्देश लिए जा रहे हैं।
लग सकती है रोक
उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं करने वाले बाहरी छात्रों के स्टेट कोटा पर रोक लगती है तो राज्य के स्थाई निवासियों को लाभ होगा। उन छात्रों को नुकसान होगा जो अन्य राज्यों में स्टेट कोटा का लाभ ले रहे हैं। इससे दूसरे प्रदेश भी अपने नियमों में बदलाव कर सकते हैं।
नीट यूजी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड: देश में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग की 1221 सीटें खाली
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड और राउंड 5 के लिए एमसीसी नीट यूजी 2026 सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है। मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कोर्स में स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कुल 1221 सीटें अभी भी खाली हैं। बोर्ड ने पहले 1219 खाली सीटों की सूची जारी की थी। बाद में एक अलग नोटिफिकेशन के जरिए 2 और सीटें इसमें जोड़ दी गईं।
सीटों का ब्योरा
MBBS (स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड) 948 (946 + 2 नई जोड़ी गई सीटें)
BDS (राउंड 5 काउंसलिंग) 207
B.Sc नर्सिंग (राउंड 5 काउंसलिंग) 66
चॉइस फिलिंग की आज आखिरी तारीख है
चॉइस लॉकिंग की सुविधा 4 नवंबर को शाम 4 बजे शुरू हो चुकी है और आज 5 नवंबर, 2026 को सुबह 11 बजे बंद हो जाएगी। सीट अलॉटमेंट (सीट आवंटन) की प्रक्रिया 5 नवंबर से 6 नवंबर तक चलेगी और इसका परिणाम 7 नवंबर 2026 को घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को सीटें अलॉट होंगी उन्हें 7 नवंबर से 16 नवंबर के बीच अपने संबंधित कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा।
NEET UG काउंसलिंग 2026: स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल
चॉइस लॉकिंग 4 नवंबर, शाम 4 बजे से 5 नवंबर, सुबह 11 बजे तक
सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया 5 से 6 नवंबर, 2026
सीट अलॉटमेंट का परिणाम 7 नवंबर, 2026
अलॉट किए गए कॉलेज में रिपोर्ट करना 7 से 16 नवंबर, 2026
NEET UG काउंसलिंग 2026: छठे राउंड का शेड्यूल
स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के साथ-साथ एमसीसी ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के छठे राउंड का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। छठे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू होगी और 19 नवंबर 2026 को समाप्त होगी। 17 नवंबर से 19 नवंबर तक चॉइस फिलिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। चॉइस लॉकिंग की सुविधा 18 नवंबर को शाम 4 बजे खुलेगी और 19 नवंबर 2026 को सुबह 9 बजे बंद हो जाएगी। सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 19 नवंबर को होगी और परिणाम 20 नवंबर 2026 को घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को सीट मिलेगी उन्हें 21 नवंबर से 28 नवंबर के बीच अपने आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी