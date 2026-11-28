उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026-27 का संशोधित परीक्षा कैलेंडर किया जारी
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026-27 का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 11 विभागों की विभिन्न परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियां घोषित की गई हैं।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026-27 का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 11 विभागों की विभिन्न परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियां घोषित की गई हैं। परीक्षाओं का सिलसिला 29 नवंबर 2026 से शुरू होकर जुलाई 2027 तक चलेगा। आयोग ने कैलेंडर में प्रारंभिक, मुख्य और लिखित परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित की हैं। संशोधित कैलेंडर के अनुसार, 29 नवंबर को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल, प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2026 की प्रारंभिक परीक्षा होगी। छह दिसंबर को प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) आयोजित की जाएगी। 27 दिसंबर को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल, अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। इसके बाद छह जनवरी 2027 को वैयक्तिक सहायक परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा होगी।
30 जनवरी को प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा की मुख्य परीक्षा (गृह विज्ञान) आयोजित की जाएगी। 25 अप्रैल को कर एवं राजस्व निरीक्षक की लिखित परीक्षा होगी। पशु चिकित्साधिकारी की लिखित परीक्षा एक और दो मई को प्रस्तावित है। आठ से 14 मई तक सहायक अभियंता की मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। 30 मई को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा होगी। छह जून को समीक्षा अधिकारी (लेखा) एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा और 26 जून से एक जुलाई तक कनिष्ठ अभियंता की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। आयोग के सचिव अशोक कुमार पांडेय ने स्पष्ट किया है कि सभी तिथियां संभावित हैं। इनमें परिवर्तन हो सकता है।
पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को 52 केंद्र
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 को नकलविहीन और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
भर्ती परीक्षा का नाम प्रस्तावित परीक्षा तिथि
पीसीएस प्री परीक्षा 29 नवंबर 2026
इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती(कला) 06 दिसंबर 2026
लोअर पीसीएस प्री परीक्षा- 27 दिसंबर 2026
हाईकोर्ट वैयक्तिक सहायक भर्ती 06 जनवरी 2027
प्रवक्ता इंटर कॉलेज(गृह विज्ञान) 30 जनवरी 2027
कर एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती 25 अप्रैल 2027
पशु चिकित्साधिकारी भर्ती 01 व 02 मई 2027
सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा 08 मई से 14 मई 2027
समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 30 मई 2027
समीक्षा अधिकारी लेखा, सचिवालय सेवा 06 जून 2027
कनिष्ठ अभियंता मुख्य परीक्षा 26 जून से 01 जुलाई 2027
कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जनपद में परीक्षा के लिए 52 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें रुड़की क्षेत्र के 16 और हरिद्वार क्षेत्र के 36 केंद्र शामिल हैं। कुल 20,958 परीक्षार्थी दो पालियों में परीक्षा देंगे। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर दो से शुरू होगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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