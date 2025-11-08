Uttarakhand Primary Teacher Vacancy : उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 1649 वैकेंसी

संक्षेप: उत्तराखंड में जिला स्तर पर बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने सभी जिलों को नौ नवंबर से पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी , उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

उत्तराखंड में जिला स्तर पर बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने सभी जिलों को नौ नवंबर से पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी , उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के 2100 पद खाली हैं। इनमें से 1649 पदों पर जिलावार भर्ती की जा रही है। हाईकोर्ट में 451 पदों को लेकर मामला लंबित है, ऐसे में इन पदों को छोड़कर बाकी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है।

हालांकि सभी जिलों को यह स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वह आरटीई के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियमों का पालन करते हुए भर्ती करें। इसमें छात्र-शिक्षक अनुपात का ध्यान रखा जाना है। इसलिए जिला स्तर पर पद रिक्त तय करते वक्त मौजूदा छात्र संख्या को भी आधार बनाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल ने बताया कि सभी जिलों को नौ नवंबर से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। जिलों ने इसका पालन करना शुरू कर दिया है।

आयु सीमा - 21 वर्ष से 42 वर्ष। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से होगी। राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

योग्यता - ग्रेजुएशन व डीएलएड। यूटीईटी पास किया हो।

वेतनमान - 35400-112400