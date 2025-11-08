Hindustan Hindi News
Uttarakhand Primary Teacher Vacancy : उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 1649 वैकेंसी

संक्षेप: उत्तराखंड में जिला स्तर पर बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने सभी जिलों को नौ नवंबर से पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी , उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

Sat, 8 Nov 2025 06:51 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
उत्तराखंड में जिला स्तर पर बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने सभी जिलों को नौ नवंबर से पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी , उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के 2100 पद खाली हैं। इनमें से 1649 पदों पर जिलावार भर्ती की जा रही है। हाईकोर्ट में 451 पदों को लेकर मामला लंबित है, ऐसे में इन पदों को छोड़कर बाकी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है।

हालांकि सभी जिलों को यह स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वह आरटीई के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियमों का पालन करते हुए भर्ती करें। इसमें छात्र-शिक्षक अनुपात का ध्यान रखा जाना है। इसलिए जिला स्तर पर पद रिक्त तय करते वक्त मौजूदा छात्र संख्या को भी आधार बनाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल ने बताया कि सभी जिलों को नौ नवंबर से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। जिलों ने इसका पालन करना शुरू कर दिया है।

आयु सीमा - 21 वर्ष से 42 वर्ष। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से होगी। राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

योग्यता - ग्रेजुएशन व डीएलएड। यूटीईटी पास किया हो।

वेतनमान - 35400-112400

शिक्षक भर्ती विवाद में डीएलएड प्रशिक्षुओं पर लटकी तलवार

बेसिक शिक्षा निदेशालय में हुए हंगामे को लेकर डीएलएड प्रशिक्षुओं पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। शिक्षा महानिदेशक के आदेश पर विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सभी जिलों की डायट से प्रशिक्षुओं का ब्यौरा मांगा गया है। गुरुवार को हुए घटनाक्रम के बाद ऐसे डीएलएड प्रशिक्षुओं के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। क्योंकि इस बार भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। साथ ही अगर प्रदर्शन में डीएलएड प्रशिक्षु भी शामिल थे, तो फिर यह सीधे तौर नियमावली के भी खिलाफ है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
