उत्तराखंड में 1649 प्राइमरी टीचर भर्ती: ऑफलाइन फॉर्म से आवेदन, जिलेवार अंतिम तारीखें घोषित

संक्षेप: उत्तराखंड सरकार ने प्राथमिक शिक्षक के 1649 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है और जिलों के हिसाब से अलग-अलग अंतिम तारीखें तय की गई हैं।

उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए इस साल बेहद बड़ा मौका सामने आया है। राज्य सरकार ने कुल 1649 प्राइमरी टीचर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि आवेदन पूरी तरह ऑफलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे और उम्मीदवारों को समय पर फॉर्म भेजना होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऑफलाइन फॉर्म से करना होगा आवेदन इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा। उम्मीदवारों को जिलेवार जारी नोटिफिकेशन में दिए गए आवेदन पत्र को डाउनलोड करके भरना होगा। फिर दस्तावेज अटैच कर फॉर्म को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से संबंधित कार्यालय तक पहुंचाना होगा।

कौन कर सकता है आवेदन इस भर्ती के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड (D.El.Ed) की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी का उत्तराखंड टीईटी (UK TET) पास होना चाहिए। जिनके पास ये दोनों योग्यताएं हैं, वे ही आवेदन कर पाएंगे।

कितनी होनी चाहिए आयु आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर होगी। साथ ही राज्य सरकार के नियमों के तहत आरक्षित वर्गों को अधिकतम उम्र में छूट उपलब्ध कराई जाएगी।

कितना मिलेगा सैलरी पैकेज चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 35,400 से 1,12,400 रुपए का आकर्षक वेतनमान मिलेगा। यह सैलरी प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए बेहद प्रतिस्पर्धी मानी जाती है और युवाओं के लिए आर्थिक दृष्टि से भी फायदेमंद है।

मेरिट के आधार पर होगी नियुक्ति इस भर्ती में किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। चयन पूरी तरह मेरिट बेसिस पर किया जाएगा। यानी उम्मीदवार के शैक्षणिक अंकों और दस्तावेजों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी।

फॉर्म के साथ क्या लगाना होगा आवेदन भेजते समय उम्मीदवारों को निम्न दस्तावेज जोड़ने अनिवार्य हैं-

शैक्षणिक प्रमाणपत्र

प्रशिक्षण (D.El.Ed) योग्यता प्रमाणपत्र

उत्तराखंड TET सर्टिफिकेट

निवास प्रमाणपत्र

पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर किस जिले में कब तक जमा होगा फॉर्म इस भर्ती में अलग-अलग जिलों की डेडलाइन अलग निर्धारित की गई है-

अल्मोड़ा: 30.11.2025 (5 PM)

बागेश्वर: 29.11.2025 (5 PM)

चमोली: 30.11.2025 (5 PM)

पिथौरागढ़: 29.11.2025 (5 PM)

उत्तरकाशी: 29.11.2025 (5 PM)

चंपावत: 28.11.2025 (5 PM)

उधम सिंह नगर: 28.11.2025 (5 PM)

पौड़ी गढ़वाल: 29.11.2025 (5 PM)

देहरादून: 29.11.2025 (5 PM)

नैनीताल: 28.11.2025 (5 PM)

टिहरी गढ़वाल: 05.12.2025 (5 PM) (सबसे अंतिम तारीख) ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में स्टेप-बाय-स्टेप तरीका 1. जिलेवार नोटिफिकेशन से फॉर्म डाउनलोड करें।

2. आवेदन पत्र को साफ-सुथरे ढंग से भरें।

3. सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करें।