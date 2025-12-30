Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Uttarakhand Police Constable Result 2025 OUT at sssc.uk.gov.in, here merit list download direct link UKSSSC
Uttarakhand Police Constable Result 2025: उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी, 2545 अभ्यर्थियों का चयन

Uttarakhand Police Constable Result 2025: उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी, 2545 अभ्यर्थियों का चयन

संक्षेप:

Uttarakhand Police Constable Result 2025: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर घोषित कर दिया गया है।

Dec 30, 2025 08:42 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Uttarakhand Police Constable Result 2025 Download: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने प्रदेश के युवाओं के लिए नए साल से ठीक पहले एक बड़ी खुशखबरी साझा की है। आयोग ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के रिजल्ट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल (पुरुष), पीएसी और आईआरबी के कुल 2000 रिक्त पदों को भरा जाना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

2545 अभ्यर्थियों का चयन

इस लिखित परीक्षा का आयोजन 3 अगस्त 2025 में किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET/PST) के संयुक्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट में 2545 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी

रिजल्ट की घोषणा के साथ ही आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी साझा की है। सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 12 जनवरी 2026 से शुरू होगी। यह चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जिसके सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अंतिम नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी से तैयार कर लें।

कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट

आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परिणाम के साथ रिवाइज्ड आंसर-की भी जारी की है। चयनित अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट रोल नंबर वाइज आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध है।

रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स

1. सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Results/Answer Key' लिंक पर क्लिक करें।

3. "Result for Constable District Police/PAC/IRB (Male)" वाले लिंक का चयन करें।

4. आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुलेगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम होंगे।

5. अपना रोल नंबर खोजने के लिए 'Ctrl+F' का उपयोग करें और भविष्य के लिए पीडीएफ सुरक्षित रख लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
UKSSSC Uttarakhand Police Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।