Uttarakhand Police Constable Result 2025: उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी, 2545 अभ्यर्थियों का चयन

संक्षेप: Uttarakhand Police Constable Result 2025: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर घोषित कर दिया गया है।

Uttarakhand Police Constable Result 2025 Download: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने प्रदेश के युवाओं के लिए नए साल से ठीक पहले एक बड़ी खुशखबरी साझा की है। आयोग ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के रिजल्ट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल (पुरुष), पीएसी और आईआरबी के कुल 2000 रिक्त पदों को भरा जाना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

2545 अभ्यर्थियों का चयन इस लिखित परीक्षा का आयोजन 3 अगस्त 2025 में किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET/PST) के संयुक्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट में 2545 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी रिजल्ट की घोषणा के साथ ही आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी साझा की है। सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 12 जनवरी 2026 से शुरू होगी। यह चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जिसके सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अंतिम नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी से तैयार कर लें।

कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परिणाम के साथ रिवाइज्ड आंसर-की भी जारी की है। चयनित अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट रोल नंबर वाइज आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध है।

रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स 1. सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Results/Answer Key' लिंक पर क्लिक करें।

3. "Result for Constable District Police/PAC/IRB (Male)" वाले लिंक का चयन करें।

4. आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुलेगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम होंगे।