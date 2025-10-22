AI skill Course: रोजगार के लिए नया प्लान, उत्तराखंड के डिग्री कॉलेज अब उद्योगों के साथ मिलकर देंगे AI और स्किल ट्रेनिंग

संक्षेप: AI skill development Courses: उत्तराखंड ने डिग्री कॉलेजों में छात्रों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक बड़ी पहल की है। अब राज्य के सभी डिग्री कॉलेज अपने आस-पास के उद्योगों के साथ समझौता करेंगे, ताकि छात्रों को सीधे नौकरी मिल सके।

AI skill development Courses: उत्तराखंड राज्य के डिग्री कॉलेजों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर डिग्री कॉलेज उद्योगों के साथ करार करेंगे। करार से उद्योगों के लिए जरूरी स्किल के मुताबिक कॉलेजों में रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। जिसके माध्यम से छात्रों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) आधारित पाठ्यक्रमों के साथ ही स्थानीय जरूरतों के मुताबिक नए पाठ्यक्रम शुरू कराए जाएंगे।

इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से नए कोर्स- पिछले दिनों उच्चशिक्षा को बेहतर बनाने के लिए देहरादून में हुए मंथन के दौरान कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने पर जोर दिया गया। तय हुआ कि डिग्री कॉलेज अपने आस-पास के उद्योगों (इंडस्ट्रीज) के साथ समझौता करेंगे। इस समझौते के जरिए, कॉलेज उद्योगों की जरूरत के हिसाब से नए कोर्स शुरू करेंगे। इससे यह होगा कि नए कोर्स पढ़ने वाले स्थानीय युवाओं को उन उद्योगों में नौकरी मिल सकेगी। इन नए कोर्स में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर आधारित कोर्स और स्थानीय छोटे उद्योगों के लिए ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) शामिल होगी।

कॉलेज स्थानीय स्तर पर शुरू कर सकेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम- नई योजना के तहत कॉलेज स्थानीय स्तर पर भी उद्योगों व लघु उद्योगों की जरूरत के मुताबिक ट्रेनिंग प्रोग्राम एवं पाठ्यक्रम शुरू कर सकेंगे। इसके लिए निदेशालय एवं शासन स्तर से उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम और एआई आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मदद प्रदान की जाएगी। छात्रों की नई जरूरतों के मुताबिक ही स्किल विकसित की जाएगी जिससे वह सीधे रोजगार प्राप्त कर सकें।