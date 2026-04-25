उत्तराखंड में बेटियों के लिए ये 2 योजनाएं हैं खास, 12वीं पास होने पर 51000 रुपये, शेफ बनने के लिए स्कॉलरशिप
उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार कक्षा 12वीं में एक बेटी ने प्रदेश टॉप किया हैं। जी हां, यूके बोर्ड के 12वीं में गीतिका पंत ने 500 में से 490 अंक यानी 98.00% प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है
उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार कक्षा 12वीं में एक बेटी ने प्रदेश टॉप किया हैं। जी हां, यूके बोर्ड के 12वीं में गीतिका पंत ने 500 में से 490 अंक यानी 98.00% प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है। वैसे उत्तराखंड सरकार छात्राओं को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आगे की पढ़ाई के लिए कई योजनाएं चलाती है। ऐसे ही प्रदेश की बेटियों के लिए उत्तराखंड सरकार 2 खास योजनाएं चला रही है। एक योजना के तहत 12वीं पास बेटियों को मिलते हैं 51000 रुपये और दूसरी योजना के तहत छात्राओं को शेफ बनने के लिए स्कॉलरशिफ दी जाएगी। चलिए दोनों योजनाओं के बारे में जानते हैं।
शेफ की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप
दरअसल, उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य की बेटियों को अब शेफ की पढ़ाई यानी होटल मैनेजमेंट के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा पिछले कुछ महीने पहले की थी। इस दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि बेटियों को होटल मैनेजमेंट, कुकरी आर्ट्स और शेफ से जुड़ी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, ताकि वे इस क्षेत्र में प्रोफेशनल प्रशिक्षण लेकर देश-विदेश में अपनी पहचान बना सकें। इसके लिए पर्यटन विभाग और कौशल विकास विभाग के साथ मिलकर जल्द ही एक कार्य योजना (एक्शन प्लान) तैयार की जाएगी।
योजना में क्या होगा खास
- इस योजना के तहत छात्राओं को सिर्फ खाना बनाना ही नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट और अन्य स्किल्स की भी ट्रेनिंग दी जाएगी।
- जो छात्राएं योग्य होंगी, उन्हें विदेश में ट्रेनिंग और सीखने का मौका (एक्सपोजर) भी मिलेगा, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने लायक बन सकें।
- इससे लड़कियां सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि बड़ी होटल इंडस्ट्री या इंटरनेशनल लेवल पर करियर बना सकेंगी।
- इसका फायदा राज्य को भी होगा, क्योंकि इससे उत्तराखंड का पर्यटन और होटल उद्योग मजबूत होगा और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
हुनर के बल पर मिलेगा रोजगार
बताते चलें कि सरकार स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है, ताकि युवा अपने हुनर के बल पर स्वरोजगार शुरू कर सकें। राज्य सरकार युवाओं और बेटियों के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव सहयोग देगी और इस योजना के जरिए उत्तराखंड को कौशल, पर्यटन और फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी।
12वीं पास बेटियों को मिलते हैं 51000 रुपये
इसके अलावा उत्तराखंड सरकार में बेटियों के लिए एक और स्कीम चलाई जा रही है, जिसका नाम नंदा गौरा योजना है। इसे योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक उत्तराखंड सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जाती है। इस योजना के तहत 12वीं पास होते ही बच्ची के खाते में सरकार के द्वारा 51000 रुपये की राशि दी जाती है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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