मैदान में भीड़, पहाड़ में खालीपन; उत्तराखंड बोर्ड 2026 के लिए आवेदन स्थिर, मगर छात्रों का भूगोल बदला

उत्तराखंड बोर्ड परीक्ष 2026 के लिए आवेदन स्थिर हैं पर जिलावार रुझान शिक्षा की बदलती जमीन की कहानी बयान कर रहे हैं।

Dec 12, 2025 11:12 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इस साल एक दिलचस्प तस्वीर उभरकर सामने आई है। 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कुल 2 लाख 16 हजार विद्यार्थियों ने परीक्षा देने के लिए अपने फॉर्म भरे हैं। पहली नजर में यह संख्या 2025 के लगभग बराबर दिखती है, मगर जिलों के स्तर पर देखें तो कई अहम बदलाव साफ नजर आते हैं। खास तौर पर मैदानी जिलों में छात्र संख्या लगातार चढ़ाव पर है, जबकि पहाड़ी जिलों में गिरावट का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा।

पांच साल के आंकड़ों में क्या दिखता है रुझान

अगर पिछले पांच वर्षों के बोर्ड परीक्षार्थी आंकड़ों को देखें तो स्थिति काफी उतार-चढ़ाव वाली रही है। 2021 में जहां 2 लाख 69 हजार छात्र परीक्षा में बैठे थे, वहीं 2022 में यह संख्या एक झटके में घटकर 2 लाख 39 हजार रह गई। 2023 में थोड़ी सुधार की तस्वीर दिखी और छात्र संख्या बढ़कर 2 लाख 51 हजार पहुंची। लेकिन 2024 वह साल रहा जब सबसे तीखी गिरावट दर्ज की गई, आंकड़ा सिर्फ 2 लाख 4 हजार पर सिमट गया। इसके बाद 2025 में हल्का सुधार हुआ और संख्या 2 लाख 16 हजार तक पहुंची। 2026 के लिए भी आवेदन लगभग इसी स्तर पर टिके रहे, जिसे विशेषज्ञ स्थिरता तो मानते हैं, पर बेअसर नहीं।

मैदानी में बढ़ी संख्या

बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि राज्य के मैदानी जिलों खासतौर पर उधमसिंहनगर और हरिद्वार में परीक्षार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन इलाकों में आबादी का तेज़ी से फैलना, प्रवासी परिवारों का बसना और बेहतर शैक्षिक अवसर इसकी सीधी वजहें मानी जा रही हैं।

पहाड़ों में खालीपन

इसके उलट पहाड़ी जिलों में हालात चिंता पैदा करने वाले हैं। लगातार पलायन, स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या, दूर-दराज इलाकों में विद्यालयों का विलय इन सभी वजहों ने परीक्षार्थियों के ग्राफ को नीचे की तरफ धकेल दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह रुझान सिर्फ परीक्षाओं का नहीं, बल्कि पहाड़ों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का भी आईना है।

