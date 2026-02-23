Uttarakhand Board Exam 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू, बोर्ड ने जारी किए परीक्षा के कड़े नियम

Uttarakhand Board Exam 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू, बोर्ड ने जारी किए परीक्षा के कड़े नियम
Uttarakhand Board Class 10 Exams: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) की 10वीं यानी हाईस्कूल की परीक्षाएं आज, 23 फरवरी से पूरे राज्य में शुरू हो रही हैं। लाखों छात्र आज अपने पहले पेपर के साथ अपनी बोर्ड परीक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, सुरक्षा और बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने के लिए बोर्ड ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा
परीक्षाओं को नकलविहीन बनाने के लिए बोर्ड ने इस साल विशेष निगरानी तंत्र तैयार किया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और परीक्षा कक्षों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही है। जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति बाधा न डाल सके।
छात्रों के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश
परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक छात्र के लिए बोर्ड द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य है:
एडमिट कार्ड: एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी छात्र को केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
समय पर पहुंचें: छात्रों को परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 30 से 45 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। देरी से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
प्रतिबंधित चीजें: मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा हॉल में ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई छात्र ऐसी किसी सामग्री के साथ पाया जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्टेशनरी और लेखन सामग्री: बोर्ड ने पारदर्शी पाउच में पेन और अन्य जरूरी लेखन सामग्री ले जाने की सलाह दी है। किसी भी तरह की पर्ची या किताब केंद्र के अंदर ले जाने पर छात्र को परीक्षा से बाहर किया जा सकता है।
अभिभावकों और छात्रों को बोर्ड का सुझाव
बोर्ड के अधिकारियों ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित छोड़ें और उन्हें तनावमुक्त रहने के लिए प्रोत्साहित करें। परीक्षा के दौरान घबराहट या तनाव न लें, बल्कि आत्मविश्वास के साथ सवालों को पढ़ें और समझें।
छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आंसर शीट में रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण भरने में पूरी सावधानी बरतें। यदि किसी प्रश्न को समझने में कठिनाई होती है, तो उसे शांत मन से दोबारा पढ़ें।
राज्य भर के केंद्रों पर छात्रों की सुविधा के लिए पीने के पानी, रोशनी और साफ-सफाई की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की आपातकालीन सहायता के लिए बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिस पर छात्र या अभिभावक संपर्क कर सकते हैं। आज से शुरू हुई यह परीक्षा प्रक्रिया पूरे राज्य में एक साथ संचालित की जा रही है। बोर्ड का पूरा ध्यान इस बात पर है कि परीक्षाएं पूरी तरह से सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हों।
