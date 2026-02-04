Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़Uttarakhand 4th Grade Vacancy: UK 4th class Recruitment sallary chaturth shreni class iv group d rojgar prayag portal
Uttarakhand 4th Grade Vacancy 2026: उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर निकली भर्ती, देखें जिलेवार वैकेंसी

Uttarakhand 4th Grade Vacancy: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों और स्कूलों में रिक्त 2364 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रयाग पोर्टल rojgarprayag.uk.gov.in पर आवेदन करना होगा।

Feb 04, 2026 06:16 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
आउटसोर्स के माध्यम से होने वाली इस भर्ती के लिए पांच मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। भर्ती में स्थानीय स्तर पर युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि मृत संवर्ग के इन पदों पर आउटसोर्स से भर्ती की जाएगी। रोजगार प्रयाग पोर्टल पर चतुर्थ श्रेणी की जनपदवार रिक्तियां प्रकाशित कर दी गई हैं। इसमें उत्तरकाशी में 135, रुद्रप्रयाग में 106, टिहरी में 268, ऊधमसिंहनगर में 182, पिथौरागढ़ में 197, पौड़ी में 340, बागेश्वर में 89, अल्मोड़ा में 254, चमोली में 179, चम्पावत में 120, देहरादून में 195, हरिद्वार में 91 और नैनीताल में 208 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन कर्मचारियों को हर महीने 15 हजार रुपये का मानदेय दिया जाएगा।

चयनित अभ्यर्थियों को महानिदेशालय कार्यालय, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण सहित एससीईआरटी, बोर्ड कार्यालय रामनगर, मंडलीय अपर निदेशक कार्यालय माध्यमिक, प्राथमिक (गढ़वाल व कुमाऊं), समस्त डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व बेसिक कार्यालय सहित इंटर काॅलेज व हाईस्कूलों में खाली पदों के सापेक्ष तैनाती दी जाएगी।

माली की नौकरी के लिए नहीं मिल रहे बेरोजगार

उद्यान विभाग में माली के 415 पदों के लिए पांच महीने से आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अभी तक सिर्फ 650 आवेदन आए हैं। ऐसे में चौथी बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। अब प्रयोग पोर्टल पर 14 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। माली के लिए कम आवेदन आने की वजह इसमें माली प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता मानी जा रही है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
