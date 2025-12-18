भीषण ठंड और प्रदूषण ने किया बुरा हाल, दिल्ली में बदला स्कूलों का सिस्टम; यूपी का क्या हाल

Hindustan Hindi News
ठंड और घने कोहरे के बीच बरेली प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में 20 दिसंबर तक अवकाश घोषित किया। वहीं दिल्ली में नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों की क्लास ऑनलाइन चलाने का निर्देश दिया गया है।

Dec 18, 2025 04:35 pm IST
उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन के साथ साथ स्कूलों की रफ्तार भी थाम दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। लगातार गिरते तापमान और बेहद खराब दृश्यता के बीच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होगा और इसका सख्ती से पालन कराने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं राजधानी दिल्ली को लेकर सरकार ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए कक्षाएं पूरी तरह ऑनलाइन मोड में चलाने का आदेश दिया है।

20 दिसंबर तक स्कूल रहेंगे बंद

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जिले में संचालित सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की नियमित कक्षाएं 20 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह बंद रहेंगी। यह निर्णय जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। आदेश का मकसद ठंड और कोहरे के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को किसी भी तरह के खतरे से बचाना है।

परीक्षाओं को लेकर क्या है निर्देश

हालांकि, इस आदेश में परीक्षाओं को लेकर एक अहम छूट भी दी गई है। जिन स्कूलों ने पहले से परीक्षा कार्यक्रम तय कर रखा है, वे परीक्षाएं निर्धारित शेड्यूल के अनुसार करा सकेंगे। यानी केवल नियमित कक्षाएं स्थगित रहेंगी, लेकिन परीक्षा आयोजन की अनुमति रहेगी। प्रशासन ने साफ किया है कि इस दौरान भी स्कूलों को सभी सुरक्षा और अनुशासन संबंधी नियमों का पालन करना होगा।

आदेश न मानने पर सख्त कार्रवाई

आधिकारिक नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई स्कूल इस अवधि में आदेश के बावजूद खुला पाया गया, तो संबंधित संस्था के खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बरेली मौसम का ताजा हाल

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, बरेली में आज बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 21 दिसंबर 2025 तक घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है।

दिल्ली में भी बदला स्कूलों का सिस्टम

इससे पहले राजधानी दिल्ली में भी ठंड के चलते स्कूलों को लेकर अहम फैसला लिया गया था। दिल्ली सरकार ने नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए कक्षाएं पूरी तरह ऑनलाइन मोड में चलाने का आदेश दिया है। वहीं कक्षा 6 से 11 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड लागू रहेगा, जबकि कक्षा 10 को इससे अलग रखा गया है।

