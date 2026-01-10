यूपी में स्कूल एडमिशन नियम बदले, आधार, उम्र को लेकर भी लिया गया निर्णय
उत्तर प्रदेश में RTE के तहत स्कूल दाखिले की राह आसान हुई है। सरकार ने आधार से जुड़ी अनिवार्यता हटाकर वंचित परिवारों को बड़ी राहत दी है।
उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर एक बड़ा और राहत भरा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए नियमों में अहम बदलाव किया है। अब सरकारी और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में RTE कोटे के तहत दाखिले के लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं रहेगा। इस फैसले से उन हजारों परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो केवल दस्तावेजों की कमी के कारण अब तक अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं करा पा रहे थे।
क्या बदला है नया नियम
संशोधित व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने RTE अधिनियम के अंतर्गत दाखिले की प्रक्रिया को दोबारा संरचित किया है। पहले ऑनलाइन आवेदन के समय बच्चे के साथ-साथ माता-पिता दोनों के आधार कार्ड अनिवार्य होते थे। कई गरीब और वंचित परिवारों के पास बच्चों का आधार नहीं होने की वजह से आवेदन ही निरस्त हो जाते थे। अब नए नियमों के अनुसार, दाखिले के लिए बच्चे का आधार जरूरी नहीं होगा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद शिक्षा तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना और वास्तविक लाभार्थियों को बाहर होने से बचाना है।
आधार अब कहां जरूरी होगा
नए दिशानिर्देशों में साफ किया गया है कि आधार कार्ड की जरूरत केवल वित्तीय सहायता के भुगतान के लिए होगी। RTE के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि अब केवल आधार-सीडेड बैंक खाते में ही भेजी जाएगी। आवेदन के समय अभिभावकों को आधार से जुड़े बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। इस प्रक्रिया में कम से कम एक अभिभावक का आधार आवश्यक होगा, लेकिन बच्चे का आधार नहीं मांगा जाएगा।
सरकार का क्या कहना है
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि RTE अधिनियम की मूल भावना के अनुसार वंचित परिवारों के लिए ‘ईज ऑफ लिविंग’ को हकीकत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की वजह से किसी भी योग्य बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
25 प्रतिशत सीटों का प्रावधान बरकरार
जारी किए गए आधिकारिक आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि RTE अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिला कुल प्रवेश क्षमता के 25 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा। यह सीमा एंट्री-लेवल क्लास यानी नर्सरी, प्री-प्राइमरी या कक्षा 1 पर लागू होगी। हर जिले में वार्षिक दाखिला लक्ष्य इसी आधार पर तय किया जाएगा।
उम्र के आधार पर पात्रता
संशोधित दिशा-निर्देशों में बच्चों की उम्र को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं, जिसमें -
- 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम: नर्सरी
- 4 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम: एलकेजी
- 6 से 7 वर्ष: कक्षा 1
इन उम्र सीमाओं के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
सत्यापन और स्कूल आवंटन प्रक्रिया
आवेदन जमा होने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर किया जाएगा। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के जरिए दो चरणों में होगी। पहले चरण में सभी सत्यापित आवेदनों का डिजिटल रैंडमाइजेशन कर लॉटरी नंबर दिए जाएंगे। दूसरे चरण में अभिभावकों की पसंद और लॉटरी नंबर के आधार पर 100-100 आवेदनों के बैच में स्कूल आवंटित किए जाएंगे। अंतिम रूप से चयन सूची को जिलाधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा।