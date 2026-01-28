Hindustan Hindi News
यूपी में बेटियों के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्च उठाती है सरकार, इस योजना के तहत मिलते हैं इतने रुपये

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई, जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की बेटियों को 6 अलग-अलग चरणों में पैसा दिया जाता है। इसकी शुरुआत बेटी के जन्म से होती है।

Jan 28, 2026 11:52 am IST
बेटियों की परवरिश और शिक्षा के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई अलग-अलग योजनाएं चला रही है। ऐसे ही एक योजना उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है, जिसके तहत बेटियों को नर्सरी से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि उनकी शिक्षा में किसी भी प्रकार की अड़चने ना आए। खासकर आर्थिक परेशानी। खास बात यह है कि यह मदद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है, जिससे इस योजना का लाभ उठाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं भी नहीं आती है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। चलिए जानते हैं कि क्या है यह योजना और इसके तहत बेटियों को कितने रुपये मिलते हैं।

क्या है यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई, जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की बेटियों को 6 अलग-अलग चरणों में पैसा दिया जाता है। इसकी शुरुआत बेटी के जन्म से होती है। इसके अलावा आखिरी किस्त तब मिलती है, जब बेटी हायर एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेती है। इस योजना के तहत कुल 25000 तक की आर्थिक सहायता मिलती है।

कब और कितने रुपये मिलते हैं?
जैसा कि यह राशि एक साथ नहीं मिलती है, बल्कि छह चरणों में अलग-अलग समय पर दी जाती है, जिससे हर उम्र और पढ़ाई के चरण में परिवार को आर्थिक सहारा मिलता रहे। इस योजना के तहत जब बेटी का जन्म होता है, तब माता-पिता के अकाउंट में पहली किस्त 5000 रुपये तक दिए जाते हैं। इस का उद्देश्य बेटी की शुरुआती पालन-पोषण में मदद करना है। इसके बाद जब बेटी एक साल की उम्र तक सभी अनिवार्य टीके लगवा लेती है, तो उसे 2000 रुपये और मिलते हैं, जिससे स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखा जा सके।

25 हजार तक की आर्थिक मदद
जब बेटी कक्षा 1 में प्रवेश लेती है, तो उसे 3000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं कक्षा 6 में पहुंचने पर फिर 3000 रुपये मिलते हैं, जिससे स्कूल से जुड़ी जरूरतों का खर्च आसानी से पूरा होता हैष इसके बाद कक्षा 9 में पढ़ाई शुरू करने पर उसे 5।000 रुपये दिए जाते हैं. वहीं अगर बेटी 10वीं या 12वीं पास कर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में प्रवेश लेती है, तो उसे 7000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलती है। इस तरह छह चरणों में कुल 25000 रुपये की मदद बेटियों को मिलती है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार यूपी का निवासी होना चाहिए और उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड / आधार कार्ड / वोटर पहचान पत्र आदि हो। वहीं, परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम हो। एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों को ही योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन यदि तीन बेटियां हों और उनमें दो जुड़वा हों, तो तीनों बेटियों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है।

