यूपी में बेटियों के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्च उठाती है सरकार, इस योजना के तहत मिलते हैं इतने रुपये

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई, जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की बेटियों को 6 अलग-अलग चरणों में पैसा दिया जाता है। इसकी शुरुआत बेटी के जन्म से होती है।

बेटियों की परवरिश और शिक्षा के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई अलग-अलग योजनाएं चला रही है। ऐसे ही एक योजना उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है, जिसके तहत बेटियों को नर्सरी से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि उनकी शिक्षा में किसी भी प्रकार की अड़चने ना आए। खासकर आर्थिक परेशानी। खास बात यह है कि यह मदद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है, जिससे इस योजना का लाभ उठाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं भी नहीं आती है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। चलिए जानते हैं कि क्या है यह योजना और इसके तहत बेटियों को कितने रुपये मिलते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई, जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की बेटियों को 6 अलग-अलग चरणों में पैसा दिया जाता है। इसकी शुरुआत बेटी के जन्म से होती है। इसके अलावा आखिरी किस्त तब मिलती है, जब बेटी हायर एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेती है। इस योजना के तहत कुल 25000 तक की आर्थिक सहायता मिलती है।

कब और कितने रुपये मिलते हैं?

जैसा कि यह राशि एक साथ नहीं मिलती है, बल्कि छह चरणों में अलग-अलग समय पर दी जाती है, जिससे हर उम्र और पढ़ाई के चरण में परिवार को आर्थिक सहारा मिलता रहे। इस योजना के तहत जब बेटी का जन्म होता है, तब माता-पिता के अकाउंट में पहली किस्त 5000 रुपये तक दिए जाते हैं। इस का उद्देश्य बेटी की शुरुआती पालन-पोषण में मदद करना है। इसके बाद जब बेटी एक साल की उम्र तक सभी अनिवार्य टीके लगवा लेती है, तो उसे 2000 रुपये और मिलते हैं, जिससे स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखा जा सके।

25 हजार तक की आर्थिक मदद

जब बेटी कक्षा 1 में प्रवेश लेती है, तो उसे 3000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं कक्षा 6 में पहुंचने पर फिर 3000 रुपये मिलते हैं, जिससे स्कूल से जुड़ी जरूरतों का खर्च आसानी से पूरा होता हैष इसके बाद कक्षा 9 में पढ़ाई शुरू करने पर उसे 5।000 रुपये दिए जाते हैं. वहीं अगर बेटी 10वीं या 12वीं पास कर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में प्रवेश लेती है, तो उसे 7000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलती है। इस तरह छह चरणों में कुल 25000 रुपये की मदद बेटियों को मिलती है।