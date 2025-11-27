यूपी में आंगनबाड़ी सहायिका के 1407 पद खाली, इंटर-पास महिलाएं 1 दिसंबर तक करें आवेदन

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में 1407 आंगनबाड़ी सहायिका पदों पर भर्ती है। इंटर पास महिलाएं 1 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करें। मेरिट आधारित चयन होगा साथ ही विधवा/गरीब महिलाओं को प्राथमिकता।

इंटर पास महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन को सुचारू करने के लिए 1407 पदों पर सहायिका भर्ती निकली है। सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति जनपद लखीमपुर खीरी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में की जाएगी। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन लिए जाएंगे। यानी घर बैठे ही आवेदन की सुविधा, बिना चक्कर लगाए और बिना किसी दलाल के। शैक्षिक योग्यता इंटर (12वीं) रखी गई है और आवेदन 1 दिसंबर 2025 तक भरे जा सकेंगे। उसके बाद दस्तावेजों की जांच होगी और मेरिट निकालकर चयन किया जाएगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि भर्ती पारदर्शी होगी, किसी के बहकावे में आकर पैसे न दें, न ही तैनाती का झांसा खाएं।

क्या होगी चयन की प्रक्रिया जिले में कुल 1407 रिक्तियों पर भर्ती का प्रक्रिया जारी है। आवेदन upanganwadibharti.in वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की स्वयं-सत्यापित प्रतियां अपलोड करनी होंगी। साथ ही जिस ग्राम पंचायत में आवेदन किया जा रहा है, उसी पंचायत का स्थायी निवासी होने का प्रमाण भी जरूरी है। इसके लिए तहसील द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य रहेगा।

क्या होगी आयु सीमा भर्ती में आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन बंद होने के बाद दस्तावेजों की जांच होगी और उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी आधार पर चयन होगा। सबसे उल्लेखनीय बात है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाएं, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिले।