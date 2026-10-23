IIT का सपना टूटा, 10 हजार की जॉब, UPSC-SSB समेत 13 परीक्षओं में फेल, फिर UPPCS में 24वीं रैंक लाकर बने SDM

वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश में जालौन जिले की उरई (सदर) तहसील में SDM पर कार्यरत हैं। इनकी कहानी काफी प्रेरणादायी है। यूपीएससी, एसएसबी और यूपी पीसीएस समेत कई परीक्षाओं में असफलता मिली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चलिए उन की स्टोरी जानते हैं।

बहुत से लोग कुछ ही असफलताओं में हार मान लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कुछ ऐसी ही कहानी है उत्तम कुमार तिवारी की। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश में जालौन जिले की उरई (सदर) तहसील में SDM पर कार्यरत हैं। इनकी कहानी काफी प्रेरणादायी है। यूपीएससी, एसएसबी और यूपी पीसीएस समेत कई परीक्षाओं में असफलता मिली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चलिए उन की स्टोरी जानते हैं।

कौन है उत्तम कुमार तिवारी उत्तम तिवारी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। वो बेहद की साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता सिविल कोर्ट में क्लर्क थे। इसके अलावा परिवार में तीन बहनें और दो भाई हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन पिता चाहते थे कि बेटा IIT से इंजीनियरिंग करे और बेहतर भविष्य बनाए। इसके लिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी से 42 हजार रुपये जुटाए, ताकि उत्तम IIT-JEE की तैयारी कर सकें। लेकिन हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले उत्तम के सामने अंग्रेजी बड़ी बाधा बन गई। IIT में दाखिले का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं छोड़ी।

बीटेक के बाद 10 हजार की नौकरी मिली इसके बाद उत्तम ने ग्रेटर नोएडा के एक निजी कॉलेज से बीटेक किया। जैसा कि वो इंग्लिश में कमजोर थे। इसी वजह से उन्हें एक बार अंग्रेजी शब्दों में गलतियों को लेकर डांट सुननी पड़ी थी। इस घटना से वो काफी प्रभावित हुए। इतना ही नहीं उनका कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हुआ, आर्थिक तंगी भी थी। ऐसे में उन्होंने 10 हजार रुपये महीने की नौकरी की। बीटेक पर लाखों रुपये खर्च करने के बाद इतनी कम सैलरी मिलने पर उन्हें ताने भी सुनने पड़े।

कई परीक्षाओं में फेल नौकरी के साथ उत्तम ने सरकारी सेवाओं की तैयारी शुरू कर दी। बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों में उनका चयन हुआ। इसी दौरान उन्होंने भारतीय सेना में जाने का फैसला किया। इसके लिए पांच बार SSB की परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। लेकिन यह राह भी आसान नहीं था। वो यूपीएससी की परीक्षा में तीन बार शामिल हुए, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर सके। इसके साथ ही UPPSC PCS में भी कई असफलताएं मिलीं। उन्होंने छह बार मुख्य परीक्षा दी और पांच बार इंटरव्यू तक पहुंचे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। इतना ही नहीं नौकरी के साथ शादी और बच्चे की जिम्मेदारियां भी संभालीं, लेकिन अधिकारी बनने का सपना नहीं छोड़ा।