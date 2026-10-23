IIT का सपना टूटा, 10 हजार की जॉब, UPSC-SSB समेत 13 परीक्षओं में फेल, फिर UPPCS में 24वीं रैंक लाकर बने SDM
वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश में जालौन जिले की उरई (सदर) तहसील में SDM पर कार्यरत हैं। इनकी कहानी काफी प्रेरणादायी है। यूपीएससी, एसएसबी और यूपी पीसीएस समेत कई परीक्षाओं में असफलता मिली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चलिए उन की स्टोरी जानते हैं।
बहुत से लोग कुछ ही असफलताओं में हार मान लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कुछ ऐसी ही कहानी है उत्तम कुमार तिवारी की। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश में जालौन जिले की उरई (सदर) तहसील में SDM पर कार्यरत हैं। इनकी कहानी काफी प्रेरणादायी है। यूपीएससी, एसएसबी और यूपी पीसीएस समेत कई परीक्षाओं में असफलता मिली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चलिए उन की स्टोरी जानते हैं।
कौन है उत्तम कुमार तिवारी
उत्तम तिवारी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। वो बेहद की साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता सिविल कोर्ट में क्लर्क थे। इसके अलावा परिवार में तीन बहनें और दो भाई हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन पिता चाहते थे कि बेटा IIT से इंजीनियरिंग करे और बेहतर भविष्य बनाए। इसके लिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी से 42 हजार रुपये जुटाए, ताकि उत्तम IIT-JEE की तैयारी कर सकें। लेकिन हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले उत्तम के सामने अंग्रेजी बड़ी बाधा बन गई। IIT में दाखिले का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं छोड़ी।
बीटेक के बाद 10 हजार की नौकरी मिली
इसके बाद उत्तम ने ग्रेटर नोएडा के एक निजी कॉलेज से बीटेक किया। जैसा कि वो इंग्लिश में कमजोर थे। इसी वजह से उन्हें एक बार अंग्रेजी शब्दों में गलतियों को लेकर डांट सुननी पड़ी थी। इस घटना से वो काफी प्रभावित हुए। इतना ही नहीं उनका कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हुआ, आर्थिक तंगी भी थी। ऐसे में उन्होंने 10 हजार रुपये महीने की नौकरी की। बीटेक पर लाखों रुपये खर्च करने के बाद इतनी कम सैलरी मिलने पर उन्हें ताने भी सुनने पड़े।
कई परीक्षाओं में फेल
नौकरी के साथ उत्तम ने सरकारी सेवाओं की तैयारी शुरू कर दी। बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों में उनका चयन हुआ। इसी दौरान उन्होंने भारतीय सेना में जाने का फैसला किया। इसके लिए पांच बार SSB की परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। लेकिन यह राह भी आसान नहीं था। वो यूपीएससी की परीक्षा में तीन बार शामिल हुए, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर सके। इसके साथ ही UPPSC PCS में भी कई असफलताएं मिलीं। उन्होंने छह बार मुख्य परीक्षा दी और पांच बार इंटरव्यू तक पहुंचे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। इतना ही नहीं नौकरी के साथ शादी और बच्चे की जिम्मेदारियां भी संभालीं, लेकिन अधिकारी बनने का सपना नहीं छोड़ा।
24वीं रैंक लाकर बने एसडीएम
लगातार असफलताओं के बाद भी उत्तम ने अपनी कमियों को पहचाना और मेहनत जारी रखी। आखिरकार, उनकी मेहनत रंग लाई। UPPSC PCS 2021 में 24वीं रैंक हासिल कर उन्होंने SDM बनने का सपना पूरा किया। उत्तम कुमार तिवारी की सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो आर्थिक तंगी, भाषा की समस्या या बार-बार मिलने वाली असफलताओं से निराश हो जाते हैं और अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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