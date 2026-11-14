UTET Result 2026: उत्तराखंड टीईटी का रिजल्ट जारी, 26 नवंबर तक कर सकेंगे डाउनलोड, ऐसे करें चेक
परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com पर चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
उत्तराखंड में अगर आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (UTET) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com पर चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके अलावा, बोर्ड ने मार्कशीट डाउनलोड करने की अलग सुविधा भी उपलब्ध कराई है।
25 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा रिजल्ट लिंक
आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, UTET 2026 का रिजल्ट लिंक 25 नवंबर 2026 को रात 11:59 बजे तक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी वेबसाइट के Applicant Login सेक्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड दर्ज करके रिजल्ट देख सकते हैं। बोर्ड ने मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए अलग विकल्प भी दिया है। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
UTET 2026 की फाइनल आंसर की भी जारी
UBSE ने रिजल्ट के साथ UTET 2026 की फाइनल आंसर की भी जारी कर दी है। बोर्ड ने प्रोविजनल आंसर की पर अभ्यर्थियों से मिली आपत्तियों की समीक्षा और उनका निस्तारण करने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की है। अभ्यर्थी UBSE की आधिकारिक वेबसाइट के डिपार्टमेंटल एग्जाम/UTET सेक्शन में जाकर फाइनल आंसर की चेक कर सकते हैं। इससे पहले प्रोविजनल आंसर की 5 अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी।
27 सितंबर को हुई थी परीक्षा
उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन 27 सितंबर 2026 को किया गया था। परीक्षा दो पेपरों में हुई थी। पेपर 1 उन अभ्यर्थियों के लिए होता है, जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, जबकि पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए होता है।
UTET 2026 स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com पर जाएं।
होमपेज पर Applicant Login सेक्शन पर क्लिक करें।
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड भरें।
अब Login बटन पर क्लिक करें।
आपका UTET 2026 रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्कोरकार्ड में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से चेक करें।
स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
उत्तराखंड टीईटी रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक-
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट और मार्कशीट डाउनलोड करने की प्रक्रिया 25 नवंबर 2026 की समय सीमा से पहले पूरी कर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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