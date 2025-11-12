Hindustan Hindi News
UTET Result 2025: उत्तराखंड टीईटी UTET 2025 रिजल्ट ukutet.com पर जारी, Direct Link

संक्षेप: UTET 2025 Result Download pdf: उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com पर जाकर देख सकते हैं।

Wed, 12 Nov 2025 09:08 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Uttarakhand UTET Result 2025 Download Link: उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com पर जाकर देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर सबमिट करना होगा।

UTET Result 2025 Direct Link

उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (UTET) हर साल उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा का उद्देश्य उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता तय करना है। जो उम्मीदवार यह परीक्षा पास कर लेते हैं, उन्हें एक UTET पात्रता प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसकी वैधता जीवन भर के लिए रहती है।

अभ्यर्थी अपने परिणाम में अपना नाम, रोल नंबर, जन्म तारीख, कैटेगरी परीक्षा का नाम, परीक्षा पास करने की स्थिति, परीक्षा में प्राप्त अंक आदि जानकारियों को ध्यान से जरूर चेक करें।

उत्तराखंड टीईटी 2025 परीक्षा का आयोजन 27 सितंबर 2025 को किया गया था। परीक्षा का आयोजन दो पेपर के लिए किया गया था। पेपर 1 का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक था और पेपर 2 का समय दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक था।

UTET Result 2025: उत्तराखंड टीईटी रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए 'UTET-2025 Applicant login' पर जाना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपने रिजल्ट को ध्यान से चेक कीजिए।

6. अब आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए।

7. भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
