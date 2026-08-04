UTET 2026: उत्तराखंड टीईटी आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, 9 अगस्त तक करें अप्लाई
UTET 2026: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने यूटीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी है। फीस का भुगतान 11 अगस्त तक किया जा सकता है।
UTET Application Form 2026: उत्तराखंड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक बनकर अपना भविष्य संवारने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बेहद काम की खबर सामने आई है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (UTET 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 11 अगस्त 2026 तक आगे बढ़ा दिया है। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश पहले तय सीमा तक अपना फॉर्म नहीं भर सके थे, वे अब बिना किसी परेशानी के आधिकारिक पोर्टल ukutet.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। परिषद के इस फैसले से राज्य के हजारों बीएड और डीएलएड पास अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
महत्वपूर्ण तिथियां
आवेदन की नई अंतिम तिथि: 09 अगस्त 2026
आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 11 अगस्त 2026 (रात्रि 11:59 बजे तक)
परीक्षा की तिथि: 29 सितंबर 2026
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की किसी भी सर्वर समस्या से बचने के लिए 9 अगस्त से पहले ही अपना फॉर्म ध्यान से भरकर सबमिट कर दें।
शैक्षणिक योग्यता
यूटीईटी परीक्षा का आयोजन दो स्तरों (पेपर-1 और पेपर-2) पर किया जाता है:
पेपर-1 (प्राथमिक स्तर - कक्षा 1 से 5): अभ्यर्थी ने न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं (10+2) उत्तीर्ण की हो और दो वर्षीय डीएलएड (DElEd), बीटीसी (BTC) या बीएलएड (BElEd) डिग्री उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में हो।
पेपर-2 (उच्च प्राथमिक स्तर - कक्षा 6 से 8): अभ्यर्थी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ-साथ बीएड (BEd), बीएलएड (BElEd), बीए-बीएड या बीएससी-बीएड की योग्यता होनी आवश्यक है।
आवेदन शुल्क
परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से किया जा सकता है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (General/OBC) को केवल एक पेपर (पेपर 1 या 2) के लिए 600 रुपये तथा दोनों पेपर के लिए 1,000 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग (SC/ST/PwD) को केवल एक पेपर के लिए 300 रुपये तथा दोनों पेपर के लिए 500 रुपये देने होंगे।
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले यूटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com पर जाएं।
2. होमपेज पर मौजूद 'UTET 2026 Online Application' वाले लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके नया रजिस्ट्रेशन करें।
4. लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक योग्यता की डिटेल्स सही-सही भरें।
5. अपनी नई पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें।
6. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर दें।
7. भविष्य के उपयोग के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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