UTET 2026: उत्तराखंड टीईटी के लिए आवेदन शुरू, कैसे करें अप्लाई; जानें कब होगा एग्जाम

उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) ने उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (UTET) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार राज्य की सरकारी स्कूलों में 1 से 8 तक शिक्षक बनना चाहते हैं, वे 3 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

उत्तराखंड में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) ने उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (UTET) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार राज्य की सरकारी स्कूलों में 1 से 8 तक शिक्षक बनना चाहते हैं, वे 3 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है।

UTET 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (UTET) 2026 के लिए उम्मीदवार स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन किया जा सकता है।

स्टेप 1: सबसे पहले UTET की आधिकारिक वेबसाइट ukutet.com पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर 'New Registration' लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन के बाद मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।

स्टेप 4: आवेदन पत्र में मांगी गई सभी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।

स्टेप 5: जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

स्टेप 6: फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट या पीडीएफ कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

UTET 2026 परीक्षा पैटर्न UTET में दो अलग-अलग पेपर आयोजित किए जाते हैं। उम्मीदवार अपनी पात्रता और जिस कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं, उसके अनुसार एक या दोनों पेपर में शामिल हो सकते हैं।

पेपर-1 (प्राइमरी लेवल):

यह उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं।

पेपर-2:

यह उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के इच्छुक हैं।

यदि कोई अभ्यर्थी कक्षा 1 से 8 तक सभी स्तरों पर शिक्षक बनने की पात्रता हासिल करना चाहता है, तो उसे पेपर-1 और पेपर-2 दोनों पास करने होंगे। परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र, भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के विषय ज्ञान के साथ-साथ उनकी शिक्षण क्षमता का मूल्यांकन करना होता है।

कब है एग्जाम बता दें कि UTET 2026 का आयोजन 29 सितंबर 2026 (मंगलवार) को किया जाएगा। पेपर-1 सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा, जबकि पेपर-2 दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

कितना है आवेदन शुल्क? UTET 2026 के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और चुने गए पेपर के अनुसार तय किया गया है।

सामान्य और ओबीसी (OBC):

एक पेपर: 600 रुपये

दोनों पेपर: 1000 रुपये

एससी (SC), एसटी (ST) और दिव्यांग (PwD):

एक पेपर: 300 रुपये

दोनों पेपर: 500 रुपये

उम्मीदवार 6 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। वहीं, आवेदन पत्र में किसी प्रकार की गलती होने पर 8 अगस्त 2026 तक सुधार (Correction) का मौका दिया जाएगा।