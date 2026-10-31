यूपी टीईटी का रिजल्ट नए सिरे से होगा जारी, हाईकोर्ट का आदेश, 2 प्रश्न मूल्यांकन से बाहर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टीईटी 2026 के प्रश्न 36 और 37 को मूल्यांकन से बाहर करने का आदेश दिया है। अब 148 प्रश्नों के आधार पर पात्रता तय होगी। रिजल्ट फिर से जारी होगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी-2026) के मास्टर सेट के दो विवादित प्रश्नों (प्रश्न संख्या 36 व 37) को मूल्यांकन से बाहर करने और 148 प्रश्नों के आधार पर नए सिरे से अंक निर्धारित कर परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने विजय सोनकर व तीन अन्य अभ्यर्थियों की याचिका का निस्तारण करते हुए दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा गत तीन जुलाई को प्राथमिक स्तर की यूपीटीईटी-2026 परीक्षा आयोजित की गई थी।

यूपी टीईटी परीक्षा के बाद जारी अंतिम उत्तर कुंजी में आयोग ने मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 व 37 में दो-दो विकल्पों को सही मान लिया। आयोग ने मूल्यांकन के दौरान केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक दिए, जिन्होंने उन दो मान्य विकल्पों में से किसी एक को चुना था। अन्य विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को कोई अंक नहीं मिला। गत 26 अगस्त को घोषित परिणाम में सामान्य/ओबीसी कट-ऑफ (82 अंक) से मामूली अंतर (जैसे 80 से 81.39 अंक) से अनुत्तीर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। याचियों की ओर से दलील दी गई कि बहुविकल्पीय परीक्षा में किसी प्रश्न के दो उत्तर सही हैं तो वह प्रश्न त्रुटिपूर्ण माना जाना चाहिए और उसे पूरी तरह हटाया जाना चाहिए या सभी अभ्यर्थियों को समान लाभ मिलना चाहिए।

अंकों की फिर गणना करें और उनके परिणाम संशोधित करें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चार विकल्पों में से एक विकल्प चुनने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा में यदि चयन संस्था स्वयं दो विकल्पों को सही मान लेती है तो वह प्रश्न अपनी मूल्यांकन क्षमता खो देता है। यह प्रश्न योग्य और अयोग्य अभ्यर्थी के बीच भेद करने में असमर्थ हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि चयन आयोग ने इसी प्रश्नपत्र के प्रश्न संख्या 38 को पहले ही मूल्यांकन से बाहर किया था। ऐसे में दो सही उत्तर वाले प्रश्नों के साथ अलग व्यवहार करने का कोई तार्किक आधार नहीं है। कोर्ट ने माना कि केवल उन अभ्यर्थियों को अंक देना जिन्होंने बाद में मान्य किए गए दो विकल्पों में से किसी एक को चुना था, कानूनी रूप से सही नहीं है। प्रश्न को हटाने से सभी अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित होता है।

कोर्ट ने कहा कि मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 और 37 को मूल्यांकन से बाहर किया जाए। इन दो प्रश्नों के हटने के बाद प्रश्नपत्र को 148 प्रश्नों का माना जाएगा और निर्धारित प्रतिशत के अनुसार ही अर्हता अंक की गणना की जाए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों के आधार पर इस संशोधन का लाभ सभी समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को निष्पक्ष रूप से दिया जाए। आयोग को निर्देश दिया गया है कि याचियों के अंकों की पुनः गणना करे और उनके परिणाम व स्कोरकार्ड को उसके अनुसार संशोधित करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश से प्राप्त पात्रता केवल यूपीटीईटी-2026 के संशोधित परिणाम और अहर्ता स्थिति तक सीमित रहेगी। यह स्वतः ही किसी भावी भर्ती प्रक्रिया में सीधे चयन या नियुक्ति का अधिकार नहीं देगी।

टीईटी केवल एक अर्हकारी परीक्षा टीईटी केवल एक अर्हकारी परीक्षा है और यह सीधे नियुक्ति का अधिकार नहीं देती इसलिए उसे परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरा यह कि याची संविदा कर्मचारी है। उसने आरोप लगाया कि संविदा पर कार्यरत अन्य समान कर्मियों (जैसे विशेष शिक्षकों) को सेवा में मानकर अवसर दिया गया जबकि याची के साथ भेदभाव करते हुए उसे बाहर कर दिया गया। तीसरा हर्ष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि समन्वय पीठ ने स्पष्ट किया था कि विशेष भर्ती अभियानों में भी पात्र अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव कर उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था।

आयोग की ओर से अधिवक्ता कूष्मांडेय शाही ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि आयोग वर्ष में कम से कम एक और अधिमानतः दो टीईटी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए बाध्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दो से चार जुलाई 2026 के बीच एक परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है, जिसके लिए अधिकांश मूल याचियों ने आवेदन ही नहीं किया था। साथ ही उन्होंने यह भी दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय अंतिम समयसीमा 31 अगस्त 2028 तक है, जो अभी काफी दूर है और आयोग भविष्य में भी निर्धारित निर्देशों के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करेगा।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि कोई भी अंतिम आदेश करने से पहले आयोग का रुख औपचारिक हलफनामे के जरिए रिकॉर्ड पर आना जरूरी है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह हलफनामे में यह स्पष्ट करे कि वर्ष 2026 के लिए दूसरी टीईटी आयोजित करने की क्या योजना/प्रस्तावित कार्यक्रम है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में अगले दो वर्षों के भीतर प्रस्तावित अन्य टीईटी परीक्षाओं का खाका क्या रहेगा।

हाईकोर्ट ने आयोग से पूछा टीईटी का आगामी कार्यक्रम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर दाखिल एक अपील पर सुनवाई करते हुए परीक्षा नियामक/आयोग से आगामी टीईटी का प्रस्तावित कार्यक्रम मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने वसीम अहमद की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को तय की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने कोर्ट के समक्ष मुख्य रूप से तीन तर्क रखे। पहला यह कि याची एनसीटीई द्वारा टीईटी में शामिल होने के लिए निर्धारित सभी न्यूनतम योग्यताएं पूरी करता है।

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