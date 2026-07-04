देखिए भाई! यह लड़की बार-बार नीचे क्यों देख रही है, UPTET के दौरान आगरा में क्या हुआ
आगरा के एक सेंटर पर एक छात्रा की अजीब हरकतें देख आयोग के उपसचिव और पीआरओ डॉ. संजय कुमार सिंह ने सीधे आगरा के संबंधित केंद्र व्यवस्थापक को फोन कर कहा ‘देखिए भई, यह छात्रा बार-बार नीचे क्यों देख रही है’।
यूपीटीईटी की पहली पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा हो रही है। चयन आयोग में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी 60 जिलों के 955 केंद्रों की सघन निगरानी हो रही है। अचानक से सीसीटीवी कैमरे में आगरा के एक केंद्र पर एक महिला अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर-पत्रक की बजाय बार-बार नीचे पैर की ओर झांकती दिखी। यह देखते ही आयोग के उपसचिव और पीआरओ डॉ. संजय कुमार सिंह ने सीधे आगरा के संबंधित केंद्र व्यवस्थापक को फोन कर कहा ‘देखिए भई, यह छात्रा बार-बार नीचे क्यों देख रही है’। कृपया तुरंत उपरोक्त कमरे में महिला अभ्यर्थी की तलाशी सुनिश्चित करें। हालांकि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।
परीक्षा के दौरान अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार, सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि की उपस्थिति में सभी केंद्रों की निगरानी होती रही। केंद्रों पर लगे एआई कैमरों के माध्यम से एक-एक पल की गतिविधियों की निगरानी के साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए गए।
11 फर्जी, एक परीक्षार्थी को मोबाइल संग पकड़ा
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी-2026) के दूसरे दिन शुक्रवार को 11 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। एक अभ्यर्थी नकल के लिए अपने जूते में मोबाइल छिपाकर परीक्षा देने पहुंचा था। इन सभी को स्थानीय पुलिस को सौंपते हुए उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। दोनों पालियों में पंजीकृत कुल 8,07,709 परीक्षार्थियों में से 7,51,321 (93.01 प्रतिशत) परीक्षा में शामिल हुए। इनमें महिला परीक्षार्थियों की उपस्थिति 92.70 फीसदी तथा पुरुष परीक्षार्थियों की उपस्थिति 93.36 प्रतिशत रही।
कंट्रोल रूम लाइव
● दिन: शुक्रवार
● समय: 11:30 बजे
● स्थान: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग
वह भेड़िया नहीं, कुत्ता है.. इस वाक्य में कौन-सा सर्वनाम है
प्राथमिक स्तर की परीक्षा में हिंदी भाषा में एक प्रश्न पूछा था ‘वह भेड़िया नहीं, कुत्ता है। इस वाक्य में कौन-सा सर्वनाम है?’, ‘एक अनार सौ बीमार और नाक में दम करना का अर्थ क्या है?, ‘लड़कपन शब्द में प्रत्यय है’, ‘खरगोश का स्त्रीलिंग रूप क्या है?’ वहीं पहली पाली में हुई उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में हिंदी भाषा में ‘मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं।’ इस वाक्य में कितने कर्म हैं और ‘घुड़सवार’ कौन से समास का उदाहरण है? आदि प्रश्न पूछे गए थे।
अगस्त में आ सकता है 80,000 पद के लिए विज्ञापन
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में करीब 80 हजार शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुट गया है। संभावना है कि भर्ती का विज्ञापन अगस्त में जारी किया जाएगा। आयोग के सदस्य योगेंद्र नाथ सिंह ने शुक्रवार को मेरठ पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी