UPTET : यूपीटीईटी में शिक्षकों को विशेष अवकाश, शिक्षामित्रों को इनकार
यूपीटीईटी में शामिल हो रहे प्रदेशभर के 1.85 लाख शिक्षकों के लिए विशेष अवकाश की मंजूरी दी है, लेकिन इसी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हजारों शिक्षामित्रों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
दो से चार जुलाई तक होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) में परिषदीय शिक्षकों और शिक्षामित्रों के बीच भेदभाव एक बार फिर सामने आ गया है। विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से मंगलवार को यूपीटीईटी में शामिल हो रहे प्रदेशभर के 1.85 लाख शिक्षकों के लिए विशेष अवकाश की मंजूरी दी है, लेकिन इसी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हजारों शिक्षामित्रों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
यह तब है जबकि बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की तरह ही शिक्षामित्रों को भी परीक्षा में शामिल होने की एनओसी (अनापत्ति) प्रमाणपत्र दिया है। पहले भी शिक्षामित्रों के साथ इस प्रकार की अनदेखी होती रही है। बेसिक शिक्षा विभाग पर जब शिक्षक भर्ती का दबाव बनता है तो वह छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) में शिक्षामित्रों को जोड़ते हुए पर्याप्त संख्या का दावा करता है। 1प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ाने में भी शिक्षामित्र पीछे नहीं रहते, लेकिन कभी मानदेय तो कभी अवकाश व अन्य सुविधाओं के लेकर उन्हें निराशा हाथ लगती है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेशभर के 1.43 लाख शिक्षामित्रों में नाराजगी है। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी का कहना है कि शिक्षकों की तरह शिक्षामित्रों को भी यूपीटीईटी के लिए विशेष अवकाश मिलना चाहिए था।
एआई से निगरानी
चार दिन पहले महाराष्ट्र टीईटी का पेपरलीक होने के बाद गुरुवार से शनिवार तक यूपीटीईटी के आयोजन को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशान्त कुमार ने बुधवार को सभी 60 जिलों के कुल 955 परीक्षा केंद्रों पर तैयारी की समीक्षा की और तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों को एवं सभी अहम हिस्सों को एआई सीसीटीवी से आच्छादित कर जिले के कंट्रोल रूम तथा चयन आयोग में स्थापित अत्याधुनिक एआई कैमरों से लैस इंटीग्रेटेड कंट्रेाल एंड कमांड रूम से जोड़ा जा चुका है। आयोग के कंट्रोल रूम से सभी केंद्रों की कनेक्टिविटी का परीक्षण कर लिया गया है। चयन आयोग ने प्रत्येक जिले के लिए एक-एक सदस्य, सेवानिवृत्त आईएएस व रिटायर आईपीएस को प्रेक्षक के रूप में नामित कर भेजा है। सभी पर्यवेक्षकों ने बुधवार को ही अपने आवंटित जिले में पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर ली। शासन के निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा उनकी निगरानी टीमें परीक्षा केंद्रों का लगातार निरीक्षण करेगी।
रेलवे ने की विशेष ट्रेन संचालन की तैयारी
प्रयागराज। दो से चार जुलाई तक आयोजित होने वाली यूपीटीईटी-2026 परीक्षा को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने व्यापक तैयारियां की हैं। मंडल पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि मंडल कार्यालय में वार रूम स्थापित कर अधिकारियों की तैनाती की गई है, जबकि जरूरत पड़ने पर परीक्षा विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल सहित प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त रेलकर्मी, आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती की गई है। वहीं, रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक रवींद्र सिंह ने बताया कि ऑन डिमांड बसों का संचालन होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी