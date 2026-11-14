नए सिरे से यूपी टीईटी रिजल्ट जारी करने के आदेश को चुनौती देगा UPSSSC
यूपीटीईटी 2026 के मास्टर सेट के दो विवादित प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर करने और 148 प्रश्नों के आधार पर नए सिरे से अंक निर्धारित कर परिणाम संशोधित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी है।
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी 2026) के मास्टर सेट के दो विवादित प्रश्नों (प्रश्न संख्या 36 व 37) को मूल्यांकन से बाहर करने और 148 प्रश्नों के आधार पर नए सिरे से अंक निर्धारित कर परिणाम संशोधित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एकल बेंच के इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील की तैयारी की है।दो से चार जुलाई के बीच आयोजित यूपीटीईटी की अंतिम उत्तरकुंजी में चयन आयोग ने मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 व 37 में दो-दो विकल्पों को सही माना था और मूल्यांकन के दौरान केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक दिए, जिन्होंने उन दो मान्य विकल्पों में से किसी एक को चुना था। अन्य विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को कोई अंक नहीं मिला। इसके आधार पर 26 अगस्त को घोषित परिणाम के खिलाफ विजय सोनकर व तीन अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका की थी।
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने 28 अक्तूबर को याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया था कि चार विकल्पों में से एक विकल्प चुनने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा में यदि चयन संस्था स्वयं दो विकल्पों को सही मान लेती है तो वह प्रश्न अपनी मूल्यांकन क्षमता खो देता है। यह प्रश्न योग्य और अयोग्य अभ्यर्थी के बीच भेद करने में असमर्थ हो जाता है। कोर्ट ने माना था कि केवल उन अभ्यर्थियों को अंक देना जिन्होंने दो विकल्पों में से किसी एक को चुना था, कानूनी रूप से सही नहीं है।
लिहाजा मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 और 37 को मूल्यांकन से बाहर किया जाए। प्रश्नपत्र को 148 प्रश्नों का मानते हुए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार ही अर्हता अंक की गणना की जाए। हालांकि चयन आयोग के जिम्मेदार लोगों का मानना है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने दो विकल्प सही होने पर दोनों को चुनने वाले अभ्यर्थियों को अंक देने के आदेश दिए थे। 23 फरवरी 2023 को आयोजित लेखपाल मुख्य परीक्षा में हाईकोर्ट ने प्रश्न संख्या 88 में विकल्प ए और डी दोनों को सही माना था।
आयोग ने केवल विकल्प ए जबकि याचियों ने विकल्प डी को सही माना था। कोर्ट ने विकल्प डी चुनने वाले अभ्यर्थियों को भी एक अंक देने और उसे जोड़कर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। यूपीटीईटी से ही जुड़े शिमला सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में 19 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट ने एक से अधिक सही उत्तर वाले प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को एक-एक अंक देने का निर्देश दिया था। इस फैसले का आधार यह था कि यूपीटीईटी पात्रता परीक्षा है, इसमें अभ्यर्थियों के बीच मेरिट के आधार पर आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। चयन आयोग के सूत्रों की मानें तो यूपीटीईटी 2026 का अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है और अब इसमें दोबारा छेड़छाड़ से कानूनी विवाद और बढ़ेगा। लिहाजा फैसले के खिलाफ अपील ही विकल्प बचता है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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विजन
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विशेषज्ञता
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