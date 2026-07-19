UPTET Result 2026 Date: यूपी टीईटी रिजल्ट 2026 का upessc.up.gov.in पर इंतजार, कैसे कर सकेंगे डाउनलोड
UPTET 2026 Results date: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही UPTET 2026 का परिणाम जारी करने वाला है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर अपना रोल नंबर दर्ज कर इसे देख सकेंगे।
UPTET Result 2026 Date: उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) के परिणाम घोषित किए जाने की उम्मीद है। परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। आयोग की ओर से रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे और मेरिट लिस्ट की PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि, आयोग की ओर से अभी कर रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है।
दो स्तरों पर आयोजित की गई थी परीक्षा
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए UPTET परीक्षा एक अनिवार्य योग्यता है। यह परीक्षा दो अलग-अलग स्तरों के लिए आयोजित की जाती है:
पेपर 1 (प्राथमिक स्तर): यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए होती है जो कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं।
पेपर 2 (उच्च प्राथमिक स्तर): यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने की योग्यता हासिल करना चाहते हैं।
जो उम्मीदवार इन दोनों स्तरों पर शिक्षक बनने की योग्यता रखना चाहते हैं, वे दोनों पेपरों में शामिल होते हैं। इस बार परीक्षा संपन्न होने के बाद से ही कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और अब परिणाम अंतिम चरण में है।
क्या है UPTET क्वालिफाइंग मार्क्स?
UPTET परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करना अनिवार्य होता है। सामान्य (General) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक 60 प्रतिशत तय किए गए हैं, यानी उन्हें 150 में से कम से कम 90 अंक लाने होंगे। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), और अनुसूचित जनजाति (ST) जैसी आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 55 प्रतिशत अंक यानी 150 में से 82.5 (82) अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो अब आजीवन के लिए मान्य होता है।
मेरिट लिस्ट PDF और रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?
जैसे ही आयोग द्वारा रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, छात्र इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश डीएलएड की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिख रहे "UPTET Result 2026" या "UPTET Merit List PDF" के लिंक पर क्लिक करें।
3. नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करके सबमिट करें।
4. आपका UPTET स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
5. मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड करने के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें और लिस्ट में अपना नाम या रोल नंबर सर्च करें।
6. भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का एक प्रिंटआउट जरूर ले लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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