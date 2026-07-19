UPTET 2026 रिजल्ट पर क्या अपडेट, कहां तक पहुंची मूल्यांकन प्रक्रिया; जानें
उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन जल्द ही यूपीटीईटी 2026 के नतीजे घोषित करेगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट आसानी से चेक कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से हैं जिन्होंने सरकारी शिक्षक बनने के लिए दिन-रात एक करके तैयारी की थी तो अब दिल थाम कर बैठ जाइए। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन (UPESSC) जल्द ही यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी UPTET 2026 के नतीजे जारी करने वाला है। इस परीक्षा में बैठने वाले लाखों उम्मीदवारों को अपने स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट की पीडीएफ का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, कमीशन ने अभी तक नतीजों के ऐलान की कोई पक्की तारीख तय नहीं की है, लेकिन सुगबुगाहट तेज है कि किसी भी वक्त खुशखबरी मिल सकती है। जैसे ही नतीजे जारी होंगे, तमाम उम्मीदवार सीधे आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in का रुख कर सकेंगे। वहां से वे न सिर्फ अपने मार्क्स चेक कर पाएंगे बल्कि यूपीटीईटी 2026 की मेरिट लिस्ट भी आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।
यूपी में अगर किसी को प्राइमरी या अपर प्राइमरी सरकारी स्कूलों में टीचर बनने का ख्वाब है, तो उसके लिए यूपीटीईटी पास करना पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी होती है। परीक्षा खत्म होने के बाद से ही कॉपियों की जांच और इवैल्यूएशन का काम जोरों पर चल रहा था। अब खबर है कि रिजल्ट तैयार करने का ये पूरा प्रोसेस अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में कामयाबी हासिल करेंगे, उन्हें जो यूपीटीईटी सर्टिफिकेट मिलेगा, उसकी वैलिडिटी अब लाइफटाइम के लिए होगी। नए नियमों के मुताबिक, बार-बार परीक्षा देने के झंझट से अब हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है।
आपको बता दें कि यह परीक्षा दो अलग-अलग लेवल पर करवाई गई थी। पहला था पेपर 1, जो उन उम्मीदवारों के लिए था जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहे हैं। वहीं, पेपर 2 उन लोगों के लिए था जो कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को शिक्षा देना चाहते हैं। जिन उम्मीदवारों की दिलचस्पी दोनों ही लेवल पर पढ़ाने में थी, उन्होंने दोनों पेपरों में अपनी किस्मत आजमाई है।
पास होने के लिए कितने नंबर हैं जरूरी?
हर उम्मीदवार के मन में यह सवाल जरूर होता है कि आखिर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। कमीशन ने इसके लिए पासिंग मार्क्स पहले से ही तय कर रखे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी (सामान्य वर्ग) से आते हैं, तो आपको परीक्षा में कम से कम 60 फीसदी नंबर लाने होंगे। सीधे लफ्जों में कहें तो 150 में से 90 नंबर लाना आपके लिए लाजमी है। वहीं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको थोड़ी छूट दी गई है। इन वर्गों के लिए पासिंग मार्क्स 55 फीसदी रखे गए हैं। गणित के हिसाब से देखें तो यह 82.5 नंबर बनता है, जिसे परीक्षा के नियमों के मुताबिक आमतौर पर 150 में से 82 नंबर मान लिया जाता है।
कैसे चेक करें अपना यूपीटीईटी 2026 का रिजल्ट?
नतीजे आने वाले दिन अक्सर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होता है, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आप अपना रिजल्ट बिना किसी परेशानी के कैसे देख सकते हैं -
1. सबसे पहले आपको UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2. वेबसाइट के होमपेज पर ही आपको 'UPTET Result 2026' का एक एक्टिव लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।
3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर भरना होगा।
4. इसके साथ ही पासवर्ड या अपनी जन्मतिथि जैसी मांगी गई जरूरी जानकारी दर्ज करें।
5. सारी डिटेल भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
6. इसे ध्यान से देखें और भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए इसे डाउनलोड करके सेव जरूर कर लें। आप चाहें तो इसका एक प्रिंटआउट भी निकालकर रख सकते हैं।
मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका
नतीजों के साथ-साथ मेरिट लिस्ट का भी काफी अहम रोल होता है। रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर ही UPTET 2026 मेरिट लिस्ट की पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। होमपेज पर दिए गए मेरिट लिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप इसे सीधे अपने फोन या कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद, आप उसमें अपना नाम या रोल नंबर सर्च करके अपना स्टेटस पक्का कर सकते हैं। आगे चलकर जब भी सरकारी स्कूलों में भर्ती निकलेगी, तब यह स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट आपके बहुत काम आएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव