UPTET Result 2026: जल्द जारी होगा यूपी टीईटी परिणाम, जानें कहां चेक करें स्कोरकार्ड
परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी रिजल्ट जारी होने के बाद इसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। बता दें कि यूपीटीईटी 2026 का आयोजन 2 से 4 जुलाई 2026 तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अभी तक UPTET रिजल्ट 2026 जारी नहीं किया है। बताया जा रहा है कि आयोग जल्द ही रिजल्ट जारी करेगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी रिजल्ट जारी होने के बाद इसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। बता दें कि यूपीटीईटी 2026 का आयोजन 2 से 4 जुलाई 2026 तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। परीक्षा प्रदेश के 60 जिलों में आयोजित हुई। कुल 19,94,661 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 17,70,714 यानी 88.77 प्रतिशत उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए।
फाइनल आंसर की के बाद जारी होगा रिजल्ट
UPTET की प्रोविजनल आंसर की 9 जुलाई 2026 को जारी की गई थी। अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका 14 जुलाई 2026 तक दिया गया था। अब प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी और इसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट और फाइनल आंसर की से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए UPESSC की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
UPTET Result 2026: ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
UPTET रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे:
1. सबसे पहले UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
2. होम पेज पर दिए गए UPTET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
3. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां अभ्यर्थियों को अपना लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा।
4. डिटेल्स भरने के बाद Submit पर क्लिक करें।
5. आपका UPTET Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
6. रिजल्ट चेक करने के बाद उसे डाउनलोड कर लें।
7. भविष्य की जरूरत के लिए रिजल्ट की हार्ड कॉपी निकालकर सुरक्षित रखें।
UPTET पास करने वालों को बड़ा फायदा
UPTET 2026 पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अहम बदलाव किया गया है। UPTET प्रमाणपत्र की वैधता अब आजीवन रहेगी। यानी एक बार परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा शिक्षक पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। UPTET क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार भविष्य में उत्तर प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए सीधे आवेदन कर सकेंगे। इस वजह से रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए फाइनल आंसर की और परिणाम दोनों महत्वपूर्ण हैं।
पास होने के चाहिए कितने अंक
UPTET का पेपर कुल 150 अंकों का होता है। हर श्रेणी के लिए अलग- अलग पासिंग नंबर होते हैं। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को पास होने के लिए 60% यानी 90 अंक चाहिए होते हैं। जबकि OBC / SC / ST / EWS / PwD के उम्मीदवारों को पास होने के लिए 55% यानी 82 अंक लाने होंगे।
पास प्रतिशत कितना रह सकता है
पिछले साल के रिजल्ट के ट्रेंड्स को देखा जाए तो अनुमान है कि 2026 में प्राइमरी लेवल के लिए पास प्रतिशत 34 से 39% और अपर प्राइमरी लेवल के लिए 25 से 30% के बीच हो सकता है। दरअसल साल 2018 में प्राइमरी पेपर में पास होने वालों का प्रतिशत 35% था। साल 2019 में ये गिरकर 29.74% हो गया था। साल 2021-22 में ये 38.67% पहुंच गया था। वहीं अपर प्राइमरी पेपर के लिए, पास होने वालों का प्रतिशत 2018 में 33.12% था जो कि 2019 में 11.46% हो गया था। वहीं 2021-22 में 28.33% पर पहुंच गया था।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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