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UPTET Result 2026: OMR स्कैनिंग पूरी, क्या आज जारी होगा यूपी टीईटी का रिजल्ट? जानिए ताजा अपडेट

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपीटीईटी 2026 की ओएमआर स्कैनिंग पूरी हो गई है। 18 लाख उम्मीदवारों को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। अगस्त में यूपीटीईटी का रिजल्ट जारी होने की पूरी-पूरी संभावना है।

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यूपीटीईटी 2026

UPTET Result 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी मास्टर बनने का ख्वाब देख रहे लाखों नौजवानों के लिए जल्द खुशखबरी आने वाली है। अगर आप भी यूपीटीईटी (UPTET-2026) का इम्तिहान देकर अपने नतीजों की राह ताक रहे हैं, तो आपके लिए यह अपडेट जानना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की ओएमआर (OMR) शीट की स्कैनिंग का काम आखिरकार सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आज रिजल्ट जारी हो सकता है। हालांकि, आयोग की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब पूरे सूबे की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा कब होगी। दरअसल, इस बार परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 18 लाख उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। यह बेचैनी लाजिमी भी है, क्योंकि इस रिजल्ट के तुरंत बाद राज्य में एक बड़ी और बहुप्रतीक्षित शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ होने वाला है।

18 लाख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला

आपको बता दें कि यह परीक्षा कोई आम इम्तिहान नहीं था। इस बार यूपीटीईटी 2026 में तकरीबन 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। उम्मीदवारों की यह तादाद इतनी बड़ी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी मूल्यांकन प्रक्रिया में हर कदम फूंक-फूंक कर रखना पड़ रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस भारी-भरकम भीड़ में सिर्फ नए बेरोजगार युवा ही अपनी किस्मत नहीं आजमा रहे हैं, बल्कि बेसिक शिक्षा परिषद के वो शिक्षक भी शामिल हैं, जो पहले से ही स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के एक सख्त आदेश के बाद, बिना टीईटी पास किए नियुक्त हुए इन सेवारत शिक्षकों के लिए भी टीईटी (TET) पास करना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। यानी, एक तरफ नए युवाओं के लिए नई नौकरी पाने की आस है, तो दूसरी तरफ पुराने शिक्षकों के लिए अपनी मौजूदा नौकरी बचाने की जद्दोजहद। दोनों ही पक्षों का भविष्य अब इस एक रिजल्ट पर टिका हुआ है।

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अब अगस्त में आएंगे नतीजे

आयोग से जुड़े सूत्रों की मानें तो अब जुलाई में नतीजे आने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। भले ही ओएमआर स्कैनिंग का काम शत-प्रतिशत पूरा हो गया हो, लेकिन हर एक शीट की बारीकी से जांच, डाटा फीडिंग और क्रॉस-चेकिंग में अभी और वक्त लगेगा। किसी भी तरह की तकनीकी गड़बड़ी से बचने के लिए आयोग कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। ऐसे में अब पूरी-पूरी संभावना यही जताई जा रही है कि यूपीटीईटी 2026 का फाइनल परीक्षाफल अगस्त के महीने में ही जारी किया जाएगा।

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पांच पालियों और 955 केंद्रों पर हुआ था इम्तिहान

अगर हम परीक्षा के शानदार आयोजन पर नजर डालें, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यह महा-परीक्षा 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को सूबे भर में आयोजित कराई थी। इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 955 सेंटर बनाए गए थे, जहां सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरी परीक्षा प्रक्रिया को कुल पांच पालियों में बांटा गया था, ताकि कहीं भी कोई अव्यवस्था या धांधली न हो सके। 2 जुलाई की दोनों पालियों और 3 जुलाई की पहली पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा कराई गई थी। इसके ठीक बाद, 3 जुलाई की दूसरी पाली और 4 जुलाई की पहली पाली में प्राथमिक स्तर के उम्मीदवारों ने अपना इम्तिहान दिया था। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से निपट गई थी और तब से लेकर आज तक हर कोई बस रिजल्ट का ही बाट जोह रहा है।

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Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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