UPTET Exam City 2026: यूपी टीईटी 2026 परीक्षा एग्जाम सिटी आज upessc.up.gov.in से करें डाउनलोड, यहां मिलेगा Link
UP TET City Slip 2026: यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) 2026 के लिए एग्जाम सिटी आज 22 जून को जारी होगी। अभ्यर्थी अपनी एग्जाम सिटी upessc.up.gov.in पर जाकर एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे।
UPTET Exam City Intimation Slip 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से आज 22 जून को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के लिए ‘एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप’ जारी की जाएगी। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी सिटी इंटीमेशन स्लिप से यह चेक कर सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में होने वाली है। सिटी स्लिप के जरिए छात्र समय रहते अपनी यात्रा और ठहरने का इंतजाम कर सकेंगे।
2 से 4 जुलाई के बीच दो शिफ्टों में होगी परीक्षा
आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, UPTET 2026 की परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 के बीच किया जाएगा। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में दो अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट प्राथमिक स्तर के शिक्षकों (पेपर 1) के लिए होगी और दूसरी शिफ्ट उच्च प्राथमिक स्तर (पेपर 2) के लिए आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना जाता है।
UPTET 2026 क्या होगा परीक्षा का पैटर्न
परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो यूपीटीईटी का पेपर ऑफलाइन यानी ओएमआर (OMR) शीट पर लिया जाएगा। इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो कि उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पेपर में बाल विकास, भाषा (हिंदी और अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत), गणित और पर्यावरण अध्ययन से जुड़े 150 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल एक नंबर का होगा और इसे हल करने के लिए आपको पूरे ढाई घंटे (150 मिनट) का समय मिलेगा।
सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड में अंतर समझना जरूरी
छात्रों को बता दें कि एग्जाम सिटी स्लिप को परीक्षा का फाइनल ‘एडमिट कार्ड’ न समझा जाए। यह सिर्फ एक एडवांस सिटी स्लिप है जो उम्मीदवारों को उनका परीक्षा जिला या शहर बताती है। परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रोल नंबर और परीक्षा की सही टाइमिंग वाला मुख्य एडमिट कार्ड 30 जून 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से अपलोड किया जाएगा। परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए केवल मुख्य एडमिट कार्ड ही मान्य होगा।
ऐसे डाउनलोड करें अपनी एग्जाम सिटी स्लिप
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिख रहे "UPTET 2026 Exam City Slip / Intimation Link" पर क्लिक करें।
3. अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करनी होगी।
4. इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरकर 'सबमिट' या 'खोजें' बटन पर क्लिक करें।
5. आपकी UPTET एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर आ जाएगी। इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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