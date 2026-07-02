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UPTET : 18 महीने का NIOS DElEd करने वाले सशर्त यूपीटीईटी में शामिल होंगे

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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एनआईओएस ओडीएल से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सशर्त यूपीटीईटी में शामिल होंगे। 24 अप्रैल को कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को इन अभ्यर्थियों को यूपीटीईटी में शामिल करने के आदेश दिए थे।

UPTET : 18 महीने का NIOS DElEd करने वाले सशर्त यूपीटीईटी में शामिल होंगे

एनआईओएस से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के माध्यम से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सशर्त यूपीटीईटी में शामिल होंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर याचिका में 24 अप्रैल को कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को इन अभ्यर्थियों को यूपीटीईटी में शामिल करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ आयोग की ओर से दायर विशेष अपील पर बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने केवल उन अभ्यर्थियों को परीक्षा में औपबंधिक रूप से शामिल होने की अनुमति दी है जो 31 मार्च 2015 अथवा उससे पूर्व सेवा में थे। यह अनुमति हाईकोर्ट में लम्बित वाद के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी और ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम विशेष अपील के अन्तिम निस्तारण अथवा हाईकोर्ट के आगामी आदेश तक घोषित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी 31 मार्च 2015 से पूर्व सेवा में नहीं थे उन्हें हाईकोर्ट ने बुधवार के अपने अन्तरिम आदेश में परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं माना है।

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यूपीटीईटी में एआई से निगरानी

चार दिन पहले महाराष्ट्र टीईटी का पेपरलीक होने के बाद गुरुवार से शनिवार तक यूपीटीईटी के आयोजन को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशान्त कुमार ने बुधवार को सभी 60 जिलों के कुल 955 परीक्षा केंद्रों पर तैयारी की समीक्षा की और तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों को एवं सभी अहम हिस्सों को एआई सीसीटीवी से आच्छादित कर जिले के कंट्रोल रूम तथा चयन आयोग में स्थापित अत्याधुनिक एआई कैमरों से लैस इंटीग्रेटेड कंट्रेाल एंड कमांड रूम से जोड़ा जा चुका है। आयोग के कंट्रोल रूम से सभी केंद्रों की कनेक्टिविटी का परीक्षण कर लिया गया है। चयन आयोग ने प्रत्येक जिले के लिए एक-एक सदस्य, सेवानिवृत्त आईएएस व रिटायर आईपीएस को प्रेक्षक के रूप में नामित कर भेजा है। सभी पर्यवेक्षकों ने बुधवार को ही अपने आवंटित जिले में पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर ली। शासन के निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा उनकी निगरानी टीमें परीक्षा केंद्रों का लगातार निरीक्षण करेगी।

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रेलवे ने की विशेष ट्रेन संचालन की तैयारी

दो से चार जुलाई तक आयोजित होने वाली यूपीटीईटी-2026 परीक्षा को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने व्यापक तैयारियां की हैं। मंडल पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि मंडल कार्यालय में वार रूम स्थापित कर अधिकारियों की तैनाती की गई है, जबकि जरूरत पड़ने पर परीक्षा विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल सहित प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त रेलकर्मी, आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती की गई है। वहीं, रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक रवींद्र सिंह ने बताया कि ऑन डिमांड बसों का संचालन होगा।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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