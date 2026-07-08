UPTET Answer Key 2026, Direct Link: यूपी टीईटी आंसर-की upessc.up.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
UPTET Answer Key 2026 Link: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने यूपी टीईटी 2026 परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है। अभ्यर्थी upessc.up.gov.in पर जाकर आंसर-की को डाउनलोड कर सकते हैं।
UPTET Answer Key 2026 Direct Link: उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी (कक्षा 1 से 5) और जूनियर (कक्षा 6 से 8) स्तर का शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बेहद बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 की आंसर-की अपनी वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी कर दी है। परीक्षा देने के बाद अपने स्कोर को लेकर उत्सुक छात्र अब आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर मास्टर सेट के अनुसार अपने उत्तरों का सही-सही मिलान कर सकते हैं।
तीन दिनों तक हुई थी परीक्षा
उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर इस बार यूपी टीईटी परीक्षा का आयोजन बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच तीन दिनों तक किया गया था। आयोग द्वारा यह परीक्षा 2 और 3 जुलाई 2026 को प्रतिदिन दो-दो पालियों में आयोजित की गई थी, जबकि 4 जुलाई 2026 को केवल पहली पाली में परीक्षा संपन्न कराई गई थी। कुल मिलाकर पांच अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित हुई। इस परीक्षा में राज्य भर से लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जो अब अपनी आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।
14 जुलाई तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
आयोग ने केवल आंसर-की ही जारी नहीं की है, बल्कि छात्रों को पारदर्शिता का मौका देते हुए एक ऑब्जेक्शन विंडो भी ओपन कर दी है। यदि किसी अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी किए गए किसी प्रश्न या उसके उत्तर के विकल्प पर कोई आपत्ति है, तो वे ऑनलाइन माध्यम से चुनौती दे सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की यह प्रक्रिया 8 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 14 जुलाई 2026 की रात 12:00 बजे तक अपनी चुनौतियां दर्ज करा सकेंगे। इस समयसीमा के बाद मिलने वाली किसी भी आपत्ति पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड करें अपनी आंसर-की
- सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर आपको "UPTET 2026 Provisional Answer Key" का एक फ्लैशिंग लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद पेपर-1 और पेपर-2 के लिए अलग-अलग सेट (Set A, B, C, D) के अनुसार पीडीएफ लिंक खुल जाएंगे।
- अपनी शिफ्ट और बुकलेट सीरीज के अनुसार प्रासंगिक पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लें।
जानिए क्या है पासिंग मार्क्स का नियम
यूपी टीईटी परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य (General) वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक यानी 150 में से 90 नंबर लाने अनिवार्य हैं। वहीं दूसरी ओर, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट्स को पात्रता प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए 55 प्रतिशत अंक यानी 150 में से 82 नंबर हासिल करने होंगे। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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