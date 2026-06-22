UPTET Admit Card 2026: एडमिट कार्ड का इंतजार जल्द होगा खत्म, एग्जाम सिटी स्लिप जारी, ऐसे करें चेक
यूपी टीईटी 2026 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। 30 जून को एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। अपना परीक्षा शहर चेक करें और सफर की प्लानिंग आसानी से करें।
UPTET Admit Card 2026: सरकारी टीचर बनने का ख्वाब देखने वाले यूपी के लाखों नौजवानों के लिए एक बेहद काम की खबर है। अगर आप भी यूपी टीईटी (UPTET) 2026 के एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो अपने सफर की तैयारियां शुरू कर दीजिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने यह साफ कर दिया है कि 30 जून 2026 को आपके एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी डिटेल के साथ लाइव कर दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले, आपकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आयोग ने एग्जाम सिटी स्लिप (City Intimation Slip) जारी कर दी है। अब आप बिना किसी टेंशन के यह पता लगा सकते हैं कि आपकी परीक्षा किस शहर में होने वाली है, ताकि ऐन मौके पर होने वाली भागदौड़ और रिजर्वेशन की टेंशन से बचा जा सके।
2, 3 और 4 जुलाई को होगा इम्तिहान
शुरुआती दौर में परीक्षा की तारीखों को लेकर छात्रों के बीच थोड़ी बहुत चर्चाएं जरूर थीं, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। यूपी टीईटी की यह अहम परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में होगी। बारिश और गर्मी के इस मिले-जुले मौसम में दूसरे शहर जाकर पेपर देना किसी टास्क से कम नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि एडमिट कार्ड परीक्षा से सिर्फ दो-तीन दिन पहले आते हैं, और तब ट्रेन या बस में सीट मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए एग्जाम सिटी स्लिप का कॉन्सेप्ट लाया गया है।
एडमिट कार्ड को लेकर क्यों रहना है अलर्ट?
यह बात ध्यान रखने वाली है कि जो सिटी स्लिप अभी आई है, वह आपका एडमिट कार्ड नहीं है। असली खेल तो 30 जून को शुरू होगा जब आपके हाथ में आपका फाइनल एडमिट कार्ड होगा। उसी एडमिट कार्ड में आपको अपने परीक्षा केंद्र का सटीक पता, शिफ्ट की टाइमिंग, रोल नंबर और परीक्षा के दिन फॉलो किए जाने वाले अहम नियम-कानून देखने को मिलेंगे। मेरी आपको यही सलाह है कि 30 जून को जैसे ही लिंक एक्टिव हो, अपना हॉल टिकट तुरंत डाउनलोड कर लें। कई बार आखिरी वक्त पर वेबसाइट का सर्वर क्रैश हो जाता है या इंटरनेट की दिक्कत आ जाती है। इसलिए, प्रिंटआउट निकालकर उसे अपने बैग में पहले से ही सुरक्षित रख लेना एक समझदारी भरा कदम होगा।
दो अलग-अलग पेपर्स की क्या है अहमियत?
जो उम्मीदवार पहली बार इस परीक्षा के मैदान में उतर रहे हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि यूपी के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में टीचर बनने का यह पहला पड़ाव है। इस परीक्षा को दो हिस्सों में बांटा गया है -
पेपर-1: यह उन उम्मीदवारों के लिए है जो प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 1 से 5 तक के मासूम बच्चों की नींव मजबूत करना चाहते हैं।
पेपर-2: यह उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो जूनियर लेवल यानी कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने की काबिलियत साबित करना चाहते हैं।
बहुत से होनहार छात्र ऐसे भी हैं जो दोनों पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए तो यह एग्जाम सिटी स्लिप और भी ज्यादा मायने रखती है, ताकि वे अपने दोहरे इम्तिहान की रणनीति उसी हिसाब से तय कर सकें।
कैसे डाउनलोड करें अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप?
अपनी एग्जाम सिटी चेक करने के लिए आपको किसी साइबर कैफे की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। बस अपने मोबाइल या लैपटॉप पर इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
1. सबसे पहले अपने ब्राउजर में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें।
2. होमपेज पर जाते ही आपको ‘टॉप नोटिस’ या लेटेस्ट अपडेट्स का एक सेक्शन नजर आएगा।
3. वहां आपको “UP TET 2026 City Intimation Slip” का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
4. स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन (कैप्चा) जैसी जरूरी जानकारी ध्यान से भरें।
5. जानकारी चेक करने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक कर दें।
6. अब आपकी सिटी इंटिमेशन स्लिप आपकी स्क्रीन पर होगी।
7. इसे अच्छे से देख लें और भविष्य के लिए इसका पीडीएफ अपने फोन में जरूर सेव कर लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव