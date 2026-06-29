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UPTET Admit Card 2026 Date: यूपी टीईटी एडमिट कार्ड Link, कब, कहां और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड

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UPTET Admit Card 2026 Date Time: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) कल 30 जून को यूपीटीईटी 2026 का एडमिट कार्ड जारी करेगा। परीक्षा राज्य भर में 2 से 4 जुलाई तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी।

UPTET Admit Card 2026 Date: यूपी टीईटी एडमिट कार्ड Link, कब, कहां और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड

UPTET Admit Card 2026 Date: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) कल 30 जून 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) के एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। यह परीक्षा 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 के बीच राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन (पेन-पेपर) मोड में आयोजित की जाएगी। इससे पहले आयोग ने 22 जून को ही परीक्षा की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी थी, जिससे छात्रों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी मिल चुकी है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

दो शिफ्टों में होगी परीक्षा: जानें पेपर 1 और पेपर 2 का शेड्यूल

यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा दो अलग-अलग स्तरों के लिए आयोजित की जा रही है, जिसके लिए निर्धारित समय और शिफ्ट की टाइमिंग इस प्रकार है:

पेपर 1 (प्राथमिक स्तर - कक्षा 1 से 5): प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा सुबह की शिफ्ट में 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।

पेपर 2 (उच्च प्राथमिक स्तर - कक्षा 6 से 8): जूनियर हाईस्कूलों के लिए होने वाली यह परीक्षा दोपहर की शिफ्ट में 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित होगी।

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एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर कैंडिडेट सर्विसेज के अंतर्गत 'UPTET 2026 Admit Card' वाले लिंक पर क्लिक करें।
  3. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) और रजिस्ट्रेशन के समय मिला वन-टाइम पासवर्ड (OTP/Password) दर्ज करें।
  4. स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को भरकर 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
  5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

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UPTET 2026 क्या होगा परीक्षा का पैटर्न

परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो यूपीटीईटी का पेपर ऑफलाइन यानी ओएमआर (OMR) शीट पर लिया जाएगा। इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो कि उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पेपर में बाल विकास, भाषा (हिंदी और अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत), गणित और पर्यावरण अध्ययन से जुड़े 150 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल एक नंबर का होगा और इसे हल करने के लिए आपको पूरे ढाई घंटे (150 मिनट) का समय मिलेगा।

सामान्य वर्ग के लिए इस परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम 60% (90 अंक) और आरक्षित वर्ग के लिए 55% (82 अंक) लाना जरूरी है। सफल उम्मीदवारों को मिलने वाला UPTET सर्टिफिकेट अब लाइफटाइम (आजीवन) के लिए मान्य होगा।

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Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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