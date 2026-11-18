यूपीटीईटी 2027 के लिए 24 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन, OTR हुआ अनिवार्य, 26 और 27 फरवरी को होगी परीक्षा
यूपी में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। UPESSC 26 और 27 फरवरी 2027 को UPTET आयोजित करेगा। आवेदन 24 नवंबर से 23 दिसंबर तक होंगे और अब साल में दो बार TET कराई जाएगी।
उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का सपना संजोए बैठे लाखों युवाओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2027) की तारीखों और आवेदन शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) के लिए यह परीक्षा 26 और 27 फरवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन 24 नवंबर को जारी होगा और इसी दिन से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।
23 दिसंबर तक करें आवेदन, OTR व्यवस्था हुई अनिवार्य
आयोग के उप सचिव डॉ. संजय कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि इस बार अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) व्यवस्था लागू की गई है। इसलिए जो छात्र यूपीटीईटी 2027 में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पहले अपना ओटीआर पूरा करना होगा और उसके बाद ही वे आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर तय की गई है। यदि किसी उम्मीदवार के आवेदन फॉर्म में कोई गलती रह जाती है, तो आयोग ने सुधार के लिए 27 दिसंबर तक सुधार का मौका भी दिया है।
साल में दो बार होगा UPTET, टूटेगा 15 साल का रिकॉर्ड
छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि चयन आयोग ने आगामी वर्षों में हर साल दो बार (जनवरी और जुलाई में) टीईटी कराने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की गाइडलाइन के अनुसार हर साल दो बार पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में साल 2011 से लेकर अब तक किसी भी वर्ष दो बार टीईटी आयोजित नहीं हो सकी थी। बता दें कि इस वर्ष 2 से 4 जुलाई तक सामान्य टीईटी कराई जा चुकी है, जबकि 3 नवंबर को केवल सेवारत शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटर्स के लिए विशेष टीईटी का आयोजन किया गया था, जिसमें सामान्य अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिला था।
TGT अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी राहत: 30 जून तक का मिला समय
आयोग के इस फैसले से प्रशिक्षित स्नातक (TGT) भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को भी सीधा फायदा मिलेगा। दरअसल, 23 और 24 दिसंबर को होने वाली टीजीटी की लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को टीईटी पास करने के लिए 30 जून 2027 तक की समय-सीमा दी गई है। ऐसे में फरवरी 2027 के अंतिम सप्ताह में यूपीटीईटी आयोजित होने से इन उम्मीदवारों के पास अपनी पात्रता पूरी करने का एक शानदार अवसर रहेगा।
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