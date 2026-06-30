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UPTET 2026: यूपीटीईटी के लिए 1.86 लाख सेवारत शिक्षकों को मिलेगी छुट्टी, 2 से 4 जुलाई तक होगा एग्जाम

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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UPTET Exam 2026: यूपी सरकार ने 2 से 4 जुलाई 2026 तक होने वाली यूपीटीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले 1.86 लाख सेवारत शिक्षकों को विशेष अवकाश देने का फैसला लिया है।

UPTET 2026: यूपीटीईटी के लिए 1.86 लाख सेवारत शिक्षकों को मिलेगी छुट्टी, 2 से 4 जुलाई तक होगा एग्जाम

UPTET Exam 2026: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत करीब 1.86 लाख सेवारत शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित होने जा रही 'उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा' (UPTET 2026) में शामिल होने वाले सेवारत शिक्षकों को उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘विशेष अवकाश’ देने का फैसला किया है। इस संबंध में शासन के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से आधिकारिक शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

शिक्षक संघ की मांग पर मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा फैसला

शिक्षकों के सामने खड़े इस बड़े संकट को देखते हुए 'उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ' के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था। पत्र में मांग की गई थी कि सालों से पढ़ा रहे इन शिक्षकों को नए अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा हॉल में बैठना पड़ रहा है, ऐसे में परीक्षा की तैयारी करने और परीक्षा केंद्रों तक समय पर पहुंचने के लिए उन्हें विशेष अवकाश दिया जाए। मुख्यमंत्री ने इस समस्या को समझा और तुरंत छुट्टी देने के निर्देश जारी किए।

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सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बीच करियर बचाने की चुनौती

यह परीक्षा इन शिक्षकों के लिए किसी सामान्य पात्रता परीक्षा जैसी नहीं है, बल्कि यह उनके करियर और नौकरी को बचाने का एक अंतिम जरिया बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के प्राथमिक और जूनियर स्कूलों (कक्षा 1 से 8) में पढ़ा रहे सभी शिक्षकों के लिए टीईटी (TET) पास करना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट के कड़े निर्देश के अनुसार, यदि इन-सर्विस शिक्षक तय समय सीमा अगस्त 2028 के भीतर इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे लगभग 1.86 लाख शिक्षक हैं जो दशकों से पिछले 25 से 30 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके पास टीईटी की योग्यता नहीं है। इनमें से कई शिक्षक तो अगले 5-6 साल में रिटायर भी होने वाले हैं। बिना टीईटी पास किए इन शिक्षकों का प्रमोशन भी लंबे समय से अटका हुआ है।

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दो-दो पालियों में होगी परीक्षा

यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा दो अलग-अलग स्तरों के लिए आयोजित की जा रही है, जिसके लिए निर्धारित समय और शिफ्ट की टाइमिंग इस प्रकार है:

पेपर 1 (प्राथमिक स्तर - कक्षा 1 से 5): प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा सुबह की शिफ्ट में 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।

पेपर 2 (उच्च प्राथमिक स्तर - कक्षा 6 से 8): जूनियर हाईस्कूलों के लिए होने वाली यह परीक्षा दोपहर की शिफ्ट में 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित होगी।

UPTET 2026 क्या होगा परीक्षा का पैटर्न

परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो यूपीटीईटी का पेपर ऑफलाइन यानी ओएमआर (OMR) शीट पर लिया जाएगा। इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो कि उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पेपर में बाल विकास, भाषा (हिंदी और अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत), गणित और पर्यावरण अध्ययन से जुड़े 150 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल एक नंबर का होगा और इसे हल करने के लिए आपको पूरे ढाई घंटे (150 मिनट) का समय मिलेगा।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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