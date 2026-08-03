UPTET 2026: फेल होने पर चली जाएगी मौजूदा टीचरों की नौकरी? या मिलेगा दोबारा मौका
यूपी टीईटी 2026 रिजल्ट अगस्त के पहले हफ्ते में आने की उम्मीद है। ऐसे में एक सवाल लाजमी है कि मौजूदा शिक्षकों की क्या इस परीक्षा में फेल होने पर नौकरी चली जाएगी या उन्हें दोबारा मौका मिलेगा?
UPTET 2026: लाखों की तादाद में उम्मीदवार अभी भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर यूपी टीईटी का नतीजा जानने के लिए रिफ्रेश कर रहे होंगे। बीते कई हफ्तों से चली आ रही यह बेचैनी अब खत्म होने के करीब है, क्योंकि रिजल्ट को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2026 का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को हुआ था और तब से लेकर अब तक करीब 17 लाख 70 हजार से भी ज्यादा अभ्यर्थी नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी UPESSC द्वारा अगस्त 2026 के पहले हफ्ते में यह रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी टीईटी की आंसर की 8 जुलाई को ही जारी कर दी गई थी, जिसके बाद उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगी गई थीं। अब जब इन आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है, तो फाइनल आंसर की के आधार पर ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यही वजह है कि नतीजे की घोषणा में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यह इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है।
UPTET 2026 पास न होने पर भी नौकरी को खतरा नहीं
अब बात करते हैं उस सवाल की, जो पहले से टीचर के पद पर तैनात लोगों के जेहन में बार-बार घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में टीचर बनने के लिए यह परीक्षा पास करना जरूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिन शिक्षकों की नौकरी अभी पांच साल या उससे ज्यादा बची है, उन्हें भी टीईटी या फिर सीटीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। जाहिर है, इस नए नियम ने कई शिक्षकों के मन में घबराहट पैदा कर दी है।
लेकिन राहत की बात यह है कि अगर कोई अभ्यर्थी इस बार की परीक्षा में पास नहीं हो पाता, तो उसकी नौकरी फौरन नहीं जाएगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऐसे सभी उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए साल 2028 तक का समय दिया गया है। यानी अभी घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दो-तीन मौके और मिलने बाकी हैं। हां, इतना जरूर है कि अगर कोई 2028 तक भी परीक्षा पास नहीं कर पाता और उसकी नौकरी पांच साल से ज्यादा बची है, तो उसे हटाया जा सकता है या फिर सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि उम्मीदवार समय रहते तैयारी में जुट जाएं, ताकि आगे चलकर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग है कटऑफ
अब बात करें पास होने के मापदंड की, तो इसके लिए हर वर्ग के लिए अलग-अलग कटऑफ तय किया गया है। जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों को कुल 150 अंकों में से कम से कम 90 अंक यानी 60 फीसदी अंक लाने होंगे। वहीं दूसरी ओर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा थोड़ी नरम रखी गई है, इन्हें 150 में से 82 अंक यानी 55 फीसदी अंक हासिल करने होंगे। यह अंतर आरक्षण नीति के मुताबिक ही तय किया गया है, ताकि सभी वर्गों को उचित मौका मिल सके।
कैसे और कहां देखें अपना स्कोरकार्ड
जैसे ही रिजल्ट जारी होगा, इसकी जानकारी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि जैसी जरूरी जानकारी पहले से तैयार रखें, ताकि लॉगिन करने में कोई दिक्कत न हो। वेबसाइट खुलते ही होमपेज पर रिजल्ट या नोटिस बोर्ड सेक्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करना होगा, इसके बाद लॉगिन डिटेल भरकर स्कोरकार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। चूंकि यह स्कोरकार्ड आगे चलकर टीचर भर्ती और दस्तावेज सत्यापन के दौरान बेहद अहम दस्तावेज साबित होता है, इसलिए इसे डाउनलोड करने के तुरंत बाद हर जानकारी को ध्यान से जांच लेना चाहिए और इसकी एक प्रिंट कॉपी भी अपने पास रख लेनी चाहिए। भारी ट्रैफिक की वजह से अगर वेबसाइट धीमी चले, तो थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करना ही समझदारी होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव