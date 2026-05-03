UPTET 2026 Registration Last Date : यूपी में शिक्षक बनने का बड़ा मौका हाथ से न जाए, आज बंद हो जाएगी आवेदन विंडो
UPTET 2026 Registration की आखिरी तारीख आज 3 मई 2026 है। उम्मीदवार upessc.up.gov.in पर जाकर OTR पूरा करके आवेदन कर सकते हैं।
UPTET 2026 Registration Last Date : अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो अब बिल्कुल भी देर करने का समय नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2026 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज 3 मई 2026 है। लाखों उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए UPTET क्वालिफाई करना जरूरी होता है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आयोग ने साफ कहा है कि बिना One Time Registration यानी OTR पूरा किए कोई भी उम्मीदवार अंतिम आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर पाएगा।
OTR सिस्टम बना सबसे जरूरी कदम
इस बार आवेदन प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव One Time Registration सिस्टम को लेकर किया गया है। पहले उम्मीदवारों को OTR प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसमें बेसिक जानकारी भरकर एक यूनिक OTR ID जनरेट करनी होती है। यही OTR ID आगे आवेदन फॉर्म भरने के दौरान इस्तेमाल की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक OTR पूरा नहीं किया है, उन्हें पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तभी वे UPTET 2026 का फॉर्म भर सकेंगे।
सर्वर दिक्कतों के कारण बढ़ाई गई थी तारीख
पहले आवेदन की आखिरी तारीख 26 अप्रैल 2026 तय की गई थी। लेकिन OTR प्रक्रिया के दौरान सर्वर से जुड़ी दिक्कतें सामने आने के बाद आयोग ने उम्मीदवारों को राहत देते हुए अंतिम तारीख बढ़ाकर 3 मई 2026 कर दी थी। इसके साथ ही आवेदन शुल्क जमा करने, फॉर्म में सुधार करने और बैंक रिकंसिलिएशन से जुड़ी तारीखों में भी बदलाव किया गया था ताकि किसी उम्मीदवार का आवेदन अधूरा न रह जाए।
जुलाई में होगी UPTET 2026 परीक्षा
UPTET 2026 परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई 2026 को किया जाएगा। परीक्षा राज्यभर के अलग-अलग केंद्रों पर आयोजित होगी। हर साल लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की पहली बड़ी योग्यता मानी जाती है।
प्राइमरी लेवल के लिए क्या योग्यता चाहिए
कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ जरूरी शैक्षणिक योग्यताएं तय की गई हैं। उम्मीदवार को सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ पास होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के पास कम से कम दो वर्षीय Diploma in Elementary Education या उसके बराबर की मान्यता प्राप्त योग्यता होनी जरूरी है।
अपर प्राइमरी लेवल के लिए क्या चाहिए
कक्षा 6 से 8 तक के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। साथ ही कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ Diploma in Elementary Education या फिर B.Ed डिग्री होना अनिवार्य है। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है जो सरकारी स्कूलों में स्थायी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं।
ऐसे करें UPTET 2026 के लिए आवेदन
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां जाकर One Time Registration प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। OTR ID बनने के बाद उसी ID से लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें। फिर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें और अंतिम फॉर्म सबमिट कर दें। आवेदन पूरा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखना जरूरी है।
UPTET 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें
UPTET 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2026 से शुरू हुई थी। आवेदन करने की अंतिम तारीख आज 3 मई 2026 है। वहीं परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि आखिरी समय तक इंतजार न करें, क्योंकि वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव