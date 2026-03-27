UP TET : यूपी टीईटी फॉर्म आज से भरें, जानें LIVE फोटो, सेल्फी, डॉक्यूमेंट लिस्ट, QR कोड समेत सभी नियम
UP TET 2026 Registration Online Form : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आवेदन के समय जुड़वा भाई या बहन की भी सूचना मांगी है। इसके अलावा अब सभी अभ्यर्थियों को अपनी लाइव फोटो लगानी होगी। सेल्फी की फोटो भी चलेगी।
UP TET 2026 Registration Online Form : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) के ऑनलाइन आवेदन आज शुक्रवार से शुरू होंगे। पंजीकरण, आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल है। यूपी टीईटी 2026 के लिए अभ्यर्थी www.upessc.up.gov.in पर ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 1 मई है। परीक्षा दो से चार जुलाई तक होगी। 5 साल बाद होने जा रही यूपी टीईटी परीक्षा में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इस बार आवेदन के समय से ही सख्त कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आवेदन के समय जुड़वा भाई या बहन की भी सूचना मांगी है। इसके अलावा अब सभी अभ्यर्थियों को अपनी लाइव फोटो लगानी होगी।
अभ्यर्थियों को आवेदन के समय यस या नो चुनकर यह बताना होगा कि उनका कोई जुड़वा भाई या बहन है या नहीं। यदि नो चुनते हैं तो अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं। यदि यस चुनते हैं तो अभ्यर्थियों को अपने जुड़वा का विवरण देना होगा। विवरण में जुड़वा का लिंग, नाम (आधार के अनुसार), क्या जुड़वा उसी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, और जुड़वा पहचान प्रमाण संख्या (आधार/वोटर आईडी, आदि) शामिल है। आयोग ने साफ किया है कि ये विवरण सत्यापन और परीक्षा प्रबंधन के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं।
लाइव फोटो अपलोड करनी होगी, सेल्फी भी चलेगी
जानकारी भरने के बाद, अभ्यर्थियों को यह सूचनाएं सेव करके आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा आवेदन के समय अभ्यर्थियों को लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फोटो एडिटिंग करके किसी अभ्यर्थी के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति परीक्षा में शामिल न हो सके। लाइव फोटो पहचान सत्यापन पूरा करने के लिए अभ्यर्थी वर्तमान डिवाइस के कैमरे से सेल्फी लेकर अपलोड कर सकता है।
मोबाइल क्यूआर कोड से भी लाइव फोटो कर सकते हैं अपलोड
इसके अलावा मोबाइल क्यूआर कोड के माध्यम से भी लाइव फोटो अपलोड की जा सकती है। इसके लिए पहले जेनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड प्रदर्शित होगा। अपने स्मार्टफोन के कैमरे से अभ्यर्थी क्यूआर कोड स्कैन करके स्पष्ट लाइव सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो सफलतापूर्वक कैप्चर हो जाने के बाद सत्यापन स्थिति सिस्टम में स्वतः अपडेट हो जाएगी।
UPTET मे पहली बार ईडब्ल्यूएस को भी मिलेगा आरक्षण।
55% पर होंगे EWS, OBC,SC, ST अर्थात 150 में 82 नम्बर पर पास।
60% न्यूनतम अंक लाना होगा अनारक्षित के लिए अर्थात 150 में से 90 नम्बर।
UP TET FAQs : यूपीटीईटी पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यूपीटीईटी 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए कौन-से डॉक्यूमेंट चाहिए?
आपको आधार कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो), पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और पहचान का कोई सबूत चाहिए।
यूपी टीईटी 2026 के लिए कहां आवेदन करें?
यूपी टीईटी 2026 के लिए अभ्यर्थी www.upessc.up.gov.in पर ही आवेदन करें।
यूपी टीईटी आवेदन जमा करने के बाद मैं उसे कैसे एडिट कर सकता हूं?
आप बदलाव की आखिरी तारीख से पहले अपनी OTR प्रोफ़ाइल की जानकारी एडिट कर सकते हैं। डैशबोर्ड > OTR डिटेल्स पर जाएं > जिस सेक्शन में आप बदलाव करना चाहते हैं, उस पर 'एडिट' पर क्लिक करें।
यूपी टीईटी आवेदन फीस कितनी है और मैं इसका पेमेंट कैसे कर सकता हूं?
हर पेपर के लिए फीस - जनरल / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस : 1000 रुपये
एससी / एसटी: 500 रुपये | दिव्यांग: 300 रुपये।
दोनों पेपर के लिए - जनरल / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस : 2000 रुपये | एससी / एसटी: 1000 रुपये | दिव्यांग: 600 रुपये
पेमेंट आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई ईपे के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है।
यूपी टीईटी रजिस्ट्रेशन के दौरान मुझे कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। मुझे क्या करना चाहिए?
कृपया Google Chrome ब्राउजर इस्तेमाल करके देखें। अपने ब्राउज़ीर का कैश और कुकीज क्लियर कर लें। अगर दिक्कत फिर भी बनी रहती है, तो हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम से uptet.support@upessc.org पर संपर्क करें।
क्या मैं अपने मोबाइल फोन से आवेदन कर सकता हूं?
हां, यह पोर्टल मोबाइल-फ्रेंडली है। फिर भी, सबसे अच्छे अनुभव के लिए, हम आपको Google Chrome ब्राउजर वाले डेस्कटॉप/लैपटॉप का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं।
यूपी टीईटी आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख क्या है?
आवेदन विंडो 27 मार्च 2026 से 26 अप्रैल 2026 तक खुली रहेगी। बैंक रिकंसिलिएशन की आखिरी तारीख 01 मई 2026 है। कृपया आखिरी तारीख से पहले अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट पूरा कर लें।
टीईटी की फीस कम करने की मांग
यूपीटीईटी की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की फीस एक-एक हजार रुपये करने पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के प्रदेश संयोजक अनिल यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर फीसवृद्धि पर हस्तक्षेप की मांग की है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी