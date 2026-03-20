UP TET 2026: चार साल बाद होगी यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा, नोटिफिकेशन में क्या खास; जानें पूरी जानकारी
UPTET 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 27 मार्च से आवेदन शुरू होंगे और जुलाई में परीक्षा होगी। आइए जानते हैं इस बार के नोटिफिकेशन की खास बाते।
UPTET 2026 Notification : टीचर बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर आ गई है। चार साल के लंबे इंतजार के बाद अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने UPTET 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके साथ ही आवेदन की तारीखें भी साफ कर दी गई हैं। जारी किए गए नोटिफिकेशन पर गौर करें तो इस बार प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया गया है, जिससे उम्मीदवारों को पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। UPTET 2026 यानी UPTET 2026 उन उम्मीदवारों के लिए अहम परीक्षा है जो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं। गौरतलब है कि यह परीक्षा दो स्तरों पर होती है, जिसमें एक प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 और दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। इन दोनों स्तरों पर पढ़ाने के लिए यह परीक्षा पास करना जरूरी होता है। UPTET 2026 नोटिफिकेश में क्या है खास? आइए जानते हैं...
UPTET 2026 परीक्षा के लिए OTR अब अनिवार्य
जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस बार सबसे बड़ा बदलाव OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर किया गया है। अब किसी भी उम्मीदवार को सीधे फॉर्म भरने की अनुमति नहीं होगी। पहले उन्हें UPESSC OTR Portal पर जाकर अपना OTR पूरा करना होगा, उसके बाद ही वे UPTET 2026 के लिए आवेदन कर पाएंगे।
UPTET 2026 का आवेदन कब से कब तक होंगे
आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 26 अप्रैल 2026 तक अपना फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद अगर किसी तरह की गलती हो जाती है या शुल्क से जुड़ी कोई समस्या आती है, तो उसे ठीक करने के लिए 1 मई 2026 तक का समय दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते ही अपना फॉर्म भर लें और आखिरी समय की भागदौड़ से बचें।
UPTET 2026 की परीक्षा कब होगी
परीक्षा की तारीख भी आयोग ने घोषित कर दी है। UPTET 2026 की परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। इसका मतलब है कि उम्मीदवारों के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन प्रतियोगिता को देखते हुए अभी से तैयारी शुरू करना ही समझदारी होगी।
UPTET 2026 परीक्षा का आवेदन कैसे करें
अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रक्रिया काफी सीधी है:
सबसे पहले OTR पोर्टल पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
इसके बाद लॉगिन करके UPTET 2026 का आवेदन फॉर्म खोलें।
अपनी जरूरी जानकारी भरें जैसे नाम, शिक्षा, पता आदि।
जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
आवेदन शुल्क जमा करें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट जरूर निकाल लें।
UPTET 2026 परीक्षा आवेदन के लिए ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को खास ध्यान रखना होगा कि वे अपनी सभी जानकारी सही और स्पष्ट भरें। नाम, जन्मतिथि और शैक्षणिक विवरण में कोई गलती न हो, क्योंकि छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है।
क्यों जरूरी है UPTET 2026 पास करना
UPTET पास करना सरकारी शिक्षक बनने की दिशा में पहला बड़ा कदम होता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही उम्मीदवार आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव