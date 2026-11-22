यूपीटीईटी में अटके अभ्यर्थियों की मौज, 36 और 37 नंबर के सवाल पर सबको मिलेगा एक-एक अंक
हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी 2026 के प्रश्न 36 और 37 हल करने वाले असफल अभ्यर्थियों को एक एक अंक देने और एक महीने में संशोधित परिणाम घोषित करने को कहा है।
एक अंक की कीमत वही जानता है जो पास होने से बस जरा सा चूक गया हो। यूपीटीईटी 2026 में ऐसे ही अभ्यर्थियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत की खबर आई है। दो विवादित सवाल अब उनके नतीजे का रुख बदल सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी 2026 के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रश्न संख्या 36 और 37 को हल करने वाले सभी असफल अभ्यर्थियों को एक-एक अंक मिलेगा। सबको बराबर मिलेगा।
खंडपीठ का आदेश
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की विशेष अपील का था। खंडपीठ ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया। साथ ही आयोग को एक महीने के भीतर संशोधित या पूरक परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। यानी आयोग के पास अब समय की सीमा है। नतीजे दोबारा बनाने होंगे और नए अंकों के हिसाब से सूची जारी करनी होगी।
आखिर विवाद था क्या
परीक्षा के परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी बीती 26 अगस्त को जारी हुए थे। अभ्यर्थियों की आपत्तियों के बाद आयोग की अंतिम उत्तर कुंजी में दोनों सवालों के दो-दो विकल्प सही मान लिए गए थे। प्रश्न 36 में विकल्प बी और डी सही माने गए। प्रश्न 37 में विकल्प ए और डी। पेच यहीं फंसा। दो विकल्प सही थे तो अंक भी उन सभी को मिलने चाहिए थे जिन्होंने इनमें से कोई एक चुना। अभ्यर्थियों का आरोप था कि ऐसा नहीं हुआ।
एकल पीठ से शुरू हुई थी लड़ाई
मामला पहले एकल पीठ के सामने गया था। कानपुर नगर के विजय सोनकर और तीन अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि वे अर्हता अंक से बस थोड़ा पीछे रह गए। एकल पीठ ने इन दोनों प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर करने का आदेश दिया था। उसने यह भी कहा था कि पेपर को 148 प्रश्नों का मानकर अंक तय किए जाएं। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि आयोग इसी परीक्षा का प्रश्न 38 पहले ही हटा चुका था। ऐसे में 36 और 37 के लिए अलग नियम अपनाने का कोई ठोस आधार नहीं दिखा। आयोग इस आदेश से सहमत नहीं था और विशेष अपील लेकर खंडपीठ पहुंचा। अब खंडपीठ ने बीच का रास्ता निकाला है। सवाल हटाने के बजाय इन्हें हल करने वाले असफल अभ्यर्थियों को एक-एक अंक देने को कहा गया है।
अभ्यर्थियों पर क्या असर
सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जो अर्हता अंक के बेहद करीब रहकर बाहर हो गए थे। एक अंक जुड़ते ही कई नाम सफल सूची में आ सकते हैं। टीईटी का प्रमाणपत्र शिक्षक भर्ती की पहली सीढ़ी है। इसलिए एक अंक का फर्क कई लोगों के लिए पूरे साल की मेहनत का फर्क बन जाता है। हालांकि अभी कई बातें साफ होनी बाकी हैं। संशोधित परिणाम में कितने नए अभ्यर्थी पास होंगे इसका आंकड़ा आयोग के नतीजे के बाद ही पता चलेगा। यह भी देखना होगा कि आयोग इस आदेश को आगे चुनौती देता है या नहीं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव