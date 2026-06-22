UPTET 2026 timetable : किस दिन और किस शिफ्ट में होगा आपका एग्जाम, यहां देखें पूरी डिटेल्स
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपीटीईटी 2026 का विस्तृत टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिसमें 2 से 4 जुलाई के बीच होने वाली परीक्षाओं की पालियों की पूरी जानकारी है।
उत्तर प्रदेश में सरकारी मास्टर बनने का सपना संजोए लाखों युवाओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपीटीईटी 2026 परीक्षा का एकदम सटीक और विस्तृत टाइम टेबल जारी कर दिया है। अगर आप भी इस इम्तिहान की तैयारी में दिन-रात एक कर रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी रणनीति को इस नए शेड्यूल के हिसाब से ढाल लें। यह खबर खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जो परीक्षा की तारीखों और पालियों को लेकर थोड़े कन्फ्यूज थे। तो चलिए, बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि आयोग ने किस दिन, किस समय और कौन से स्तर की परीक्षा कराने का फैसला लिया है।
कब से होगी परीक्षा
आयोग की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 का आयोजन 02 जुलाई, 03 जुलाई और 04 जुलाई 2026 को किया जाना है। इस बार परीक्षा का दायरा काफी बड़ा है, जिसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश के 60 जनपदों में कुल 955 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में सेंटर्स बनाने का सीधा सा मतलब है कि प्रशासन चाहता है कि इम्तिहान बिना किसी दिक्कत और पूरी पारदर्शिता के साथ हो। भीड़भाड़ को अच्छे से मैनेज करने के लिए ही इस पूरी परीक्षा को अलग-अलग दिनों और शिफ्ट्स में बांटा गया है।
किस पाली में किसकी परीक्षा
टाइम टेबल पर अगर बारीक नजर डालें, तो पता चलता है कि 02 और 03 जुलाई को इम्तिहान दो-दो पालियों में लिया जाएगा। वहीं, 04 जुलाई को सिर्फ एक ही पाली यानी पहली शिफ्ट में परीक्षा खत्म हो जाएगी। अब जरा समय की बात कर लेते हैं। पहली शिफ्ट की शुरुआत सुबह 09:30 बजे से होगी और यह दोपहर 12:00 बजे तक चलेगी। इसके बाद दूसरी शिफ्ट वालों का नंबर आएगा, जिनकी परीक्षा दोपहर 02:30 बजे से शुरू होकर शाम 05:00 बजे तक चलेगी। दोनों ही शिफ्ट में उम्मीदवारों को पूरा समय दिया जाएगा ताकि वे तसल्ली से अपने सवालों के जवाब दे सकें।
चलिए अब इसे दिन के हिसाब से और भी आसानी से समझते हैं। 02 जुलाई 2026 को जो दोनों शिफ्ट होंगी, वो सिर्फ उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) स्तर के लिए रखी गई हैं। यानी इस दिन सुबह 09:30 बजे से 12:00 बजे तक और फिर दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक, दोनों ही पालियों में कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसके बाद अगले दिन, यानी 03 जुलाई 2026 को थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
इस दिन की पहली पाली (सुबह 09:30 से 12:00 बजे) तो उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) के लिए ही होगी, लेकिन दूसरी पाली (दोपहर 02:30 से शाम 05:00 बजे) में प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) स्तर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के आखिरी दिन यानी 04 जुलाई 2026 का शेड्यूल सबसे आसान रखा गया है। इस दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, जो कि पहली पाली (सुबह 09:30 बजे से 12:00 बजे) में आयोजित किया जाएगा। यह शिफ्ट पूरी तरह से प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) स्तर के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व की गई है।
सेट कर लें अपना टाइमर
इस शेड्यूल को बारीकी से समझने का एक और बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपका पेपर सुबह की शिफ्ट में है, तो अभी से सुबह जल्दी उठकर फोकस करने की आदत डाल लें। वहीं, अगर आपकी परीक्षा दोपहर 02:30 बजे वाली शिफ्ट में फंसी है, तो आपको दोपहर की सुस्ती से बचने की प्रैक्टिस करनी होगी। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने टाइम टेबल को एक कागज पर लिखकर अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लें, ताकि उन्हें अपने एग्जाम के दिन और समय को लेकर कोई भी गफलत न रहे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव