UPTET 2026 : क्या 29 और 30 जनवरी को होगी यूपी टीईटी परीक्षा, क्या बोले UPESSC के नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार
UPTET 2026 : क्या 29 और 30 जनवरी को होगी यूपी टीईटी परीक्षा, क्या बोले UPESSC के नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार

29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित UPTET के आयोजन को लेकर प्रशांत कुमार ने कहा कि मंगलवार को सदस्यों के साथ आयोग की बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। प्रशांत कुमार ने बताया कि टीजीटी और पीजीटी की भर्ती परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नई भर्तियां होंगी।

Dec 20, 2025 07:30 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद अधिकारियों, कर्मचारियों और सदस्यों के साथ बैठक की। 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) के आयोजन को लेकर उन्होंने कहा कि मंगलवार को सदस्यों के साथ आयोग की बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। प्रशांत कुमार ने बताया कि टीजीटी और पीजीटी की भर्ती परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नई भर्तियां होंगी। बेहतर तैयारी के साथ परीक्षाएं कराई जाएंगी और परीक्षा प्रणाली में आवश्यक बदलाव भी होंगे।

कैलेंडर जारी होगा

उन्होंने कहा कि भर्तियों में शुचिता को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। आयोग के कार्यों में पारदर्शिता रहेगी और जो भी लंबित भर्तियां हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आयोग के समक्ष तात्कालिक समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। अन्य आयोगों की तरह चयन आयोग का भर्ती कैलेंडर भी जारी करेंगे ताकि अभ्यर्थियों को पता रहे कि कौन सी भर्ती कब होनी है।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा पर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि उसे देखा जाएगा। विभिन्न विभागों से रिक्त पदों का ब्योरा ऑनलाइन माध्यम से लेने के लिए बन रहे पोर्टल के विषय में उन्होंने कहा कि पोर्टल की टेस्टिंग चल रही है।

लंबे समय से यूपी टीईटी का इंतजार

आपका बता दें कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी क्वालीफाई करना अनिवार्य है। अब तक यह परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक करता रहा। नियामक की ओर से अंतिम परीक्षा 23 जनवरी 2022 को कराई गई थी। इसके बाद परीक्षा नहीं हुई है। यूपीटीईटी 2022 परीक्षा के लिए 1,29,16,281 आवेदन आए थे। इनमें से 11,47,090 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अब चार साल बाद जनवरी 2026 में परीक्षा होगी। ऐसे में यूपीटीईटी 2025 के लिए 20 लाख से ज्यादा डीएलएड व बीएड डिग्रीधारी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा टीईटी पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद फॉर्म की संख्या में और ज्यादा इजाफा होगा। शीर्ष अदालत ने टीचरों को नौकरी में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने को अनिवार्य कर दिया है।

यूपी टीईटी परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 पास करने वाले उम्‍मीदवार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के पात्र होते हैं जबकि पेपर 2 पास करने वाले उम्‍मीदवार कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के पात्र होते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि आजीवन वैलिड रहता है।

