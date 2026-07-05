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UPTET 2026: यूपीटीईटी परीक्षा में 88.77% रही उपस्थिति, गणित ने उलझाया; कैमरों ने पकड़े 44 फर्जी 'मुन्नाभाई'

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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UPTET 2026: तीन दिवसीय यूपीटीईटी 2026 परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है, जिसमें कुल 88.77% उपस्थिति रही और दोनों स्तरों पर महिला अभ्यर्थियों की रिकॉर्ड भागीदारी देखी गई।

UPTET 2026: यूपीटीईटी परीक्षा में 88.77% रही उपस्थिति, गणित ने उलझाया; कैमरों ने पकड़े 44 फर्जी 'मुन्नाभाई'

UPTET 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) का तीन दिवसीय आयोजन शनिवार 4 जुलाई 2026 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। इस परीक्षा में कुल 88.77 प्रतिशत परीक्षार्थी केंद्रों पर उपस्थित रहे। कुल 19,94,661 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 17,70,714 उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा को दो स्तरों पर विभाजित किया गया था। पहली परीक्षा प्राइमरी स्तर की थी, जिसमें छात्रों की सक्रियता सबसे अधिक रही। इस स्तर पर कुल 7,83,202 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 7,13,659 (91.12 प्रतिशत) ने परीक्षा दी। इस स्तर पर महिला अभ्यर्थियों की उपस्थिति 90.85 प्रतिशत रही। राज्य के 60 जिलों में बनाए गए 955 परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों ने परीक्षा दी।

उच्च प्राइमरी स्तर की परीक्षा में भी कुल 12,11,459 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 10,57,055 (87.25 प्रतिशत) परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने पहुंचे। इस स्तर पर भी महिला अभ्यर्थियों की उपस्थिति रिकॉर्ड 87 प्रतिशत दर्ज की गई।

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सीटेट की तरह आए सवाल

परीक्षा में सवाल सीटेट की तरह आए। कई सवाल समझ पर आधारित रहे। हिंदी, बाल विकास एवं शिक्षण विधि एवं पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित सवाल आसान लगे। गणित के कुछ सवाल थोड़े मुश्किल लगे। उनकी गणना में भी समय लगा। परीक्षा में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, थार्नडाइक का अभ्यास नियम, जीन पियाजे आदि से संबंधित सवाल बाल विकास में पूछे गए। पर्यावरणीय अध्ययन भाग में पठारों और ऊंचे इलाकों में आमतौर पर आसपास के निचले इलाकों की तुलना में ठंडी जलवायु क्यों होती है, पर्यावरण शिक्षा, भारतीय संसदीय प्रणाली, भारतीय चुनाव प्रणाली में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन आदि पर सवाल पूछे गए।

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44 फर्जी अभ्यर्थियी पकड़े गए

इस तीन दिवसीय राज्य स्तरीय परीक्षा को पूरी तरह नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया। इस हाईटेक निगरानी का नतीजा यह रहा कि अलग-अलग केंद्रों पर असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा देने पहुंचे 44 फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जिनमें से 2 जुलाई को 14, 3 जुलाई को 11 और परीक्षा के आखिरी दिन यानी 4 जुलाई को सबसे ज्यादा 19 फर्जी उम्मीदवार पकड़े गए।

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इसके अलावा, 3 जुलाई की परीक्षा के दौरान आगरा के एक केंद्र पर एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक चालाक अभ्यर्थी अपने जूते के अंदर मोबाइल फोन छिपाकर नकल करने की कोशिश कर रहा था। कमांड रूम में अधिकारियों ने जब उसे बार-बार झुकते देखा, तो तुरंत जांच कराई गई और उसे पकड़ लिया गया। इन सभी आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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