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UPTET 2026: सर्वर के नखरों से मिली राहत, फॉर्म भरने की मोहलत बढ़ी; 3 मई तक करें आवेदन

Apr 25, 2026 09:19 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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यूपीटीईटी 2026 के उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ओटीआर सर्वर की दिक्कतों के चलते ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 3 मई और आवेदन में सुधार की तारीख 8 मई तक बढ़ा दी गई है।

UPTET 2026: सर्वर के नखरों से मिली राहत, फॉर्म भरने की मोहलत बढ़ी; 3 मई तक करें आवेदन

यूपी के सरकारी स्कूलों में मास्टर बनने का ख्वाब देख रहे लाखों नौजवानों के लिए एक बेहद सुकून देने वाली खबर आई है। अगर आप भी यूपीटीईटी (UPTET) 2026 का फॉर्म भर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से सर्वर डाउन होने की वजह से कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे-बैठे परेशान हो चुके थे, तो अब आप चैन की सांस ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उम्मीदवारों की इस बड़ी परेशानी को समझते हुए यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने की आखिरी तारीख को आगे खिसका दिया है। अब आप 3 मई तक अपना फॉर्म इत्मीनान से भर सकते हैं।

दरअसल, पिछले कई दिनों से वेबसाइट का सर्वर बुरी तरह हांफ रहा था। फॉर्म भरने की हड़बड़ी और आखिरी तारीख के सिर पर आ जाने की वजह से वेबसाइट पर एक साथ लाखों की भीड़ टूट पड़ी थी। नतीजा ये हुआ कि सिस्टम बैठ गया और बहुत से उम्मीदवार अपना फॉर्म पूरा नहीं कर पा रहे थे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले आवेदन की जो आखिरी तारीख तय की थी, वो 26 अप्रैल थी। इसके साथ ही फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने और फीस की दिक्कत सुलझाने की आखिरी तारीख 1 मई तय की गई थी। लेकिन अब इस पूरे शेड्यूल में बदलाव कर दिया गया है।

3 मई तक मोहलत बढ़ा दी गई है

नए शेड्यूल के मुताबिक, अब आवेदन करने और फीस जमा करने की मोहलत 3 मई तक बढ़ा दी गई है। वहीं, अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर बैंक खाते से फीस कट गई है पर वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुई है, तो इन सब चीजों को ठीक करने यानी संशोधन और शुल्क समाधान की नई डेडलाइन अब 8 मई कर दी गई है। आयोग के उपसचिव डॉ. संजय कुमार सिंह ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर (OTR) प्रणाली में सर्वर से जुड़ी लगातार शिकायतें आ रही थीं। उम्मीदवारों के इसी तनाव को दूर करने और सबको फॉर्म भरने का बराबर मौका देने के मकसद से ही इन तारीखों में इजाफा किया गया है।

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अब तक 12.5 लाख आवेदन

अगर आंकड़ों की बात करें, तो यूपीटीईटी का क्रेज किस कदर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक साढ़े बारह लाख (12.5 लाख) से ज्यादा उम्मीदवार इसके लिए अपना दावा ठोक चुके हैं। जैसे-जैसे पुरानी डेडलाइन (26 अप्रैल) करीब आ रही थी, वैसे-वैसे साइट पर ट्रैफिक का ऐसा सैलाब आया कि सर्वर ने घुटने टेक दिए। 27 मार्च से जब ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक 14,58,104 उम्मीदवार ओटीआर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इनमें से 12,80,845 खुशकिस्मत लोगों को उनका ओटीआर नंबर भी आवंटित हो चुका है। इसी ओटीआर के जरिए 12,59,173 उम्मीदवारों ने यूपीटीईटी के लिए अपना फाइनल ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया है।

हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ शनिवार के एक ही दिन में 1,04,196 उम्मीदवारों ने धड़ाधड़ फॉर्म भरे हैं। वहीं, अगर पिछले सिर्फ एक हफ्ते का रिकॉर्ड देखें तो 5,68,922 लोगों ने अपना आवेदन किया है। ये आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि इस बार यूपीटीईटी में मुकाबला कितना कांटे का होने वाला है। बेरोजगारी के इस दौर में एक सरकारी नौकरी, वो भी टीचर की, हर किसी का सपना होती है और कोई भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता।

आखिर में उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक अहम सलाह है जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं। भले ही आयोग ने तारीख बढ़ाकर 3 मई कर दी है, लेकिन अब दोबारा आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। सर्वर का कोई भरोसा नहीं होता, वो अंतिम दिनों के दबाव में कभी भी दोबारा नखरे दिखा सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, अपना फॉर्म भर लें, फीस की रसीद पक्की कर लें और प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। इसके बाद बिना किसी दिमागी उलझन के अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ परीक्षा की तैयारी पर लगाएं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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