UPTET 2026 पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 सवाल हटेंगे; 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों का भी बदल जाएगा रिजल्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपीटीईटी 2026 के दो विवादित प्रश्नों को हटाने और 148 प्रश्नों के आधार पर परिणाम को संशोधित करने का निर्देश दिया है, जिससे हजारों योग्य उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।
यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा देने वाले हजारों उम्मीदवारों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। ऐसे तमाम नौजवान जो महज कुछ पॉइंट्स या एक-दो नंबरों से परीक्षा पास करने से चूक गए थे, उनके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। अदालत के इस फैसले ने उन हजारों चेहरों पर फिर से उम्मीद की रोशनी जगा दी है, जो बीते अगस्त महीने में रिजल्ट आने के बाद मायूस हो गए थे। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि वो परीक्षा के दो विवादित सवालों को पूरी तरह से हटा दे और उसके बाद दोबारा से उम्मीदवारों के नंबरों का हिसाब लगाए। इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि अदालत ने साफ किया है कि इस नए बदलाव का फायदा सिर्फ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालों को ही नहीं, बल्कि उन सभी उम्मीदवारों को मिलेगा जो इसी उलझन का शिकार हुए हैं।
क्या था पूरा विवाद और कैसे फंसा पेंच?
दरअसल, यह पूरा मामला परीक्षा के दौरान पूछे गए दो सवालों को लेकर शुरू हुआ था। याचिकाकर्ता विजय सोनकर और उनके तीन अन्य साथियों ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए फाइनल आंसर की (Answer Key) पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि परीक्षा के प्रश्न पत्र में सवाल नंबर 36 और 37 ऐसे थे, जिनके एक से ज्यादा सही जवाब थे। जब आयोग ने अपनी फाइनल आंसर की जारी की, तो उसने सवाल 36 के लिए 'B' और 'D' दोनों विकल्पों को सही मान लिया। इसी तरह सवाल 37 के लिए 'A' और 'D' दोनों को सही ठहराया गया।
आयोग ने नंबर देते वक्त अजीब तरीका अपनाया। जिन बच्चों ने इन माने गए सही विकल्पों में से किसी एक पर टिक किया था, उन्हें तो नंबर दे दिए गए। लेकिन जिन लोगों ने कोई और विकल्प चुना था, उन्हें जीरो नंबर मिला। याचिकाकर्ताओं का सीधा तर्क था कि जब सवाल के ही कई जवाब निकल रहे हैं और वह अपने आप में ही गलत या भ्रामक है, तो इसका खामियाजा छात्र क्यों भुगतें?
जस्टिस विनोद दिवाकर ने क्या कहा?
इस मामले की सुनवाई करते हुए 28 अक्टूबर को जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने कहा कि मूल्यांकन का यह तरीका किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने माना कि अगर किसी सवाल का कोई एक स्पष्ट और सही जवाब नहीं है, तो उम्मीदवारों को उनके चुने गए विकल्पों के आधार पर सजा या इनाम नहीं दिया जा सकता। यह परीक्षा के मूल ढांचे और न्याय के खिलाफ है।
इस दौरान अदालत ने साल 2018 के यूपीटीईटी मामले (श्रीमती शिमला सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) के एक पुराने फैसले का भी जिक्र किया। इस पुराने फैसले की रोशनी में कोर्ट ने कहा कि इन दोनों विवादित सवालों (प्रश्न 36 और 37) को परीक्षा के मूल्यांकन से पूरी तरह बाहर कर दिया जाए। यानी अब जो कटऑफ या पासिंग मार्क तय होगा, वह 150 सवालों के बजाय 148 सवालों के आधार पर तय किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि पासिंग प्रतिशत अब 148 नंबरों के हिसाब से निकाला जाएगा, जिससे कई बच्चों के पास होने के चांस बन जाएंगे।
याचिकाकर्ताओं को कैसे मिलेगा फायदा?
26 अगस्त को जब यूपीटीईटी 2026 के नतीजे आए थे, तो इन याचिकाकर्ताओं को फेल घोषित कर दिया गया था। पास होने के लिए 82 नंबर चाहिए थे, जबकि इनके नॉर्मलाइज्ड स्कोर 81.39740, 81.32196, 80.40104 और 80.94471 पर अटक गए थे। जरा सोचिए, एक नंबर से भी कम के फासले से जब कोई फेल होता है, तो कितनी निराशा होती है। लेकिन अब, क्योंकि कुल सवाल 148 रह जाएंगे, तो पासिंग मार्क का दायरा भी नीचे आ जाएगा। इससे यह सभी उम्मीदवार पासिंग मार्क के पार पहुंच जाएंगे। अदालत ने यूपीईएसएससी को इनके नतीजे और स्कोरकार्ड सुधारने का आदेश दिया है।
बाकी उम्मीदवारों को दर-दर भटकने की जरूरत नहीं
अक्सर देखा जाता है कि जब कोई कोर्ट केस जीतता है, तो सिर्फ उसी को फायदा मिलता है। लेकिन यहां हाई कोर्ट ने बहुत ही शानदार नजीर पेश की है। अदालत ने अशोक यादव, रण विजय सिंह और रिशाल जैसे पुराने अहम मुकदमों का हवाला देते हुए आयोग को सख्त हिदायत दी है कि संशोधित नतीजों का यह फायदा हर उस उम्मीदवार को एक समान रूप से दिया जाए, जो इस स्थिति में फंसा है। इसके लिए हर बच्चे को कोर्ट में आकर नई याचिका लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
हालांकि, अदालत ने अपने आदेश के आखिर में एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि रिजल्ट के इस सुधार का मतलब यह कतई नहीं है कि किसी को भी आगे आने वाली शिक्षक भर्तियों में सीधे तौर पर नौकरी मिल जाएगी। यह फैसला सिर्फ यूपीटीईटी 2026 का सर्टिफिकेट पाने और पात्रता हासिल करने तक सीमित रहेगा। आगे की नौकरी सरकार और भर्ती के नियमों के हिसाब से ही मिलेगी। बहरहाल, हाई कोर्ट के इस आदेश ने उत्तर प्रदेश के उन तमाम युवाओं को एक बड़ी राहत दी है, जिनका शिक्षक बनने का सपना महज एक-दो अंकों के फेर में टूटता हुआ नजर आ रहा था।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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