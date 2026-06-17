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UPTET 2026: यूपी टीईटी के लिए 15.99 लाख आवेदन; 1.85 लाख सेवारत शिक्षक भी देंगे TET परीक्षा

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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UPTET 2026: 4 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रही यूपी-टीईटी के लिए रिकॉर्ड 15.99 लाख आवेदन आए हैं, जिनमें 1.85 लाख सेवारत शिक्षक भी शामिल हैं।

UPTET 2026: यूपी टीईटी के लिए 15.99 लाख आवेदन; 1.85 लाख सेवारत शिक्षक भी देंगे TET परीक्षा

UPTET 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले युवाओं और सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे पुराने शिक्षकों के लिए अगले महीने होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होने वाली है। पूरे चार साल के लंबे अंतराल के बाद आयोजित होने जा रही इस परीक्षा के लिए इस बार आवेदकों का एक बड़ा सैलाब उमड़ पड़ा है। इस महा-परीक्षा के लिए कुल 15,99,638 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इस आंकड़े में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पहली बार रिकॉर्ड 1.85 लाख ऐसे सेवारत शिक्षक भी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, जो सालों से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

क्यों TET परीक्षा दे रहे हैं पुराने शिक्षक?

अचानक इतनी बड़ी संख्या में सेवारत शिक्षकों के परीक्षा में बैठने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला है। दरअसल, 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत देश भर के सरकारी स्कूलों में साल 2011 से पहले नियुक्त हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए भी अब टीईटी (TET) पास करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है।

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अदालत के इस आदेश ने पुराने शिक्षकों के सामने अपनी नौकरी और भविष्य को बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक जिन सेवारत शिक्षकों के पास नौकरी के अब 5 साल से कम का समय बचा है, उन्हें परीक्षा पास करने से छूट तो मिलेगी और वे अपनी सेवानिवृत्ति तक काम कर सकेंगे, लेकिन उन्हें भविष्य में कोई पदोन्नति नहीं दी जाएगी।

जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से अधिक की बची हुई है, उन्हें अगले 2 साल के भीतर हर हाल में यूपी-टीईटी पास करना होगा। अगर वे ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो उनकी नौकरी चली जाएगी।

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कैसा होगा UPTET 2026 का परीक्षा पैटर्न?

तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और सेवारत शिक्षकों के लिए परीक्षा के पैटर्न को समझना बेहद जरूरी है। यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

परीक्षा पूरी ऑफलाइन मोड (OMR Sheet) पर ली जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए सबसे राहत की बात यह है कि इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिसका मतलब है कि गलत जवाब होने पर आपके नंबर नहीं कटेंगे। प्रश्नपत्र में बाल विकास, भाषा-1 (हिंदी), भाषा-2 (अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत में से कोई एक), गणित और पर्यावरण अध्ययन से जुड़े कुल 150 बहुविकल्पीय सवाल (MCQs) पूछे जाएंगे। हर सही सवाल के लिए 1 अंक मिलेगा और पूरे पेपर को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को ढाई घंटे (150 मिनट) का समय दिया जाएगा।

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नियमों में बड़े बदलाव: पहली बार EWS को मिला आरक्षण

UPTET मे पहली बार ईडब्ल्यूएस को भी मिलेगा आरक्षण।

55% पर होंगे EWS, OBC,SC, ST अर्थात 150 में 82 नम्बर पर पास।

60% न्यूनतम अंक लाना होगा अनारक्षित के लिए अर्थात 150 में से 90 नम्बर।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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