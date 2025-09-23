UPTET 2025: यूपीटीईटी के लिए आयोग ने उठाया पहला बड़ा कदम, 20 लाख से अधिक आवेदन के आसार

UP TET 2025: आयोग ने टीईटी के आयोजन के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी परीक्षा प्रारूप, योग्यता और परीक्षा शुल्क आदि का निर्धारण करेगी। जल्द ही प्रारूप तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) के आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। इसकी विज्ञप्ति जल्द ही जारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसे कराने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग ने टीईटी के आयोजन के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी परीक्षा प्रारूप, योग्यता और परीक्षा शुल्क आदि का निर्धारण करेगी। जल्द ही प्रारूप तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीटीईटी के रूप में पहली बार किसी परीक्षा के लिए आवेदन मांगेगा।

आपका बता दें कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी क्वालीफाई करना अनिवार्य है। अब तक यह परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक करता रहा। नियामक की ओर से अंतिम परीक्षा 23 जनवरी 2022 को कराई गई थी। इसके बाद परीक्षा नहीं हुई है। यूपीटीईटी 2022 परीक्षा के लिए 1,29,16,281 आवेदन आए थे। इनमें से 11,47,090 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अब चार साल बाद जनवरी 2026 में परीक्षा होगी। ऐसे में यूपीटीईटी 2025 के लिए 20 लाख से ज्यादा डीएलएड व बीएड डिग्रीधारी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा टीईटी पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद फॉर्म की संख्या में और ज्यादा इजाफा होगा। शीर्ष अदालत ने टीचरों को नौकरी में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने को अनिवार्य कर दिया है। टीईटी को अनिवार्य करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर के हजारों प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। यूपी, झारखंड व राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में ऐसे हजारों शिक्षक हैं जो बगैर टीईटी पास किए वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अब इन टीचरों को 2 साल में टीईटी पास करना ही होगा वरना या तो इन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर इन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा।

यूपी टीईटी परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 पास करने वाले उम्‍मीदवार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के पात्र होते हैं जबकि पेपर 2 पास करने वाले उम्‍मीदवार कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के पात्र होते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि आजीवन वैलिड रहता है।

मिनिमम मार्क्स जनरल और ईडबल्यूएस - 60 फीसदी और 90 मार्क्सअन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) 55 फीसदी और 82.5 मार्क्सअनुसूचित जाति (एससी) 55 फीसदी और 82.5 मार्क्सअनुसूचित जनजाति (एसटी) 55 फीसदी और 82.5 मार्क्स

यूपीटीईटी की परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा निकाले जाने वाली शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यूपी टीईटी प्राइमरी लेवल के लिए जरूरी योग्यता (कक्षा 1 से 5) -किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री व डीएलएड

-या 50% अंक के साथ 10 + 2 इंटरमीडिएट और 4 साल का बी.एल.एड या बीटीसी उर्दू / विशेष डिग्री के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री.

यूपी टीईटी (जूनियर लेवल) कक्षा 6 से 8 के लिए जरूरी योग्यता

-बी.एड / बी.एड विशेष परीक्षा (पास/अपीयर्ड) और 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री / मास्टर डिग्री।