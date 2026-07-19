UPTAC Counselling 2026: राउंड-1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, जानें आगे क्या करना होगा?

उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल अंडरग्रेजुएट (UG) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग 2026 (UPTAC Counselling 2026) के राउंड-1 सीट आवंटन का रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल अंडरग्रेजुएट (UG) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग 2026 (UPTAC Counselling 2026) के राउंड-1 सीट आवंटन का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने पहले चरण की काउंसलिंग में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक UPTAC काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर अपना सीट आवंटन परिणाम देख सकते हैं।

सीट आवंटन JEE Main 2026 में प्राप्त रैंक, अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए कॉलेज और ब्रांच विकल्प (Choices), उपलब्ध सीटों और लागू आरक्षण नीति के आधार पर तैयार किया गया है। जिन उम्मीदवारों को इस चरण में सीट आवंटित हुई है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसमें सीट स्वीकार करना, आवश्यक शुल्क जमा करना और दस्तावेज सत्यापन जैसी औपचारिकताएं शामिल हैं। निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आवंटित सीट रद्द हो सकती है।

UPTAC काउंसिलिंग 2026 राउंड 1 रिजल्ट बाद क्या करना होगा? जिन उम्मीदवारों को राउंड-1 में सीट आवंटित हुई है, उन्हें 20 जुलाई 2026 तक सीट स्वीकार (Seat Acceptance) करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होगी।

फीस का भुगतान सफल होने के बाद उम्मीदवारों को निम्नलिखित दो विकल्पों में से एक चुनना होगा:

फ्रीज (Freeze): यदि उम्मीदवार आवंटित सीट से संतुष्ट हैं और उसी कॉलेज/ब्रांच में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उन्हें Freeze विकल्प चुनना होगा। इसके बाद वे आगे के काउंसलिंग राउंड में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

फ्लोट (Float): यदि उम्मीदवार फिलहाल मिली सीट स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन अगले राउंड में बेहतर कॉलेज या ब्रांच मिलने की संभावना भी बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें फ्लोट विकल्प चुनना होगा। इस स्थिति में उनकी वर्तमान सीट सुरक्षित रहेगी और वे आगामी राउंड में सीट अपग्रेडेशन के लिए भी पात्र रहेंगे।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 20 जुलाई 2026 तक सीट स्वीकार करने, शुल्क जमा करने और फ्रीज या फ्लोट का विकल्प चुनने की प्रक्रिया पूरी कर लें। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर ये अनिवार्य औपचारिकताएं पूरी नहीं करता है, तो उसकी आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी और वह आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी खो सकता है।

सीट स्वीकार करने की फीस सामान्य (General) और ओबीसी (OBC) वर्ग: 20,000 रुपये

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग: 12,000 रुपये

UPTAC Counselling 2026 Round 2 का शेड्यूल

राउंड-2 चॉइस फिलिंग और लॉकिंग: 21 से 22 जुलाई 2026

राउंड-2 सीट आवंटन (Seat Allotment) रिजल्ट: 24 जुलाई 2026

सीट कन्फर्मेशन फीस जमा करने की तिथि: 25 से 26 जुलाई 2026

Freeze/Float विकल्प चुनने की तिथि: 25 से 26 जुलाई 2026

ऑनलाइन सीट वापस लेने (Withdrawal) की तिथि: 25 से 26 जुलाई 2026

प्रवेश प्रक्रिया के लिए ये दस्तावेज रखें तैयार काउंसलिंग के अगले चरण और एडमिशन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को सभी मूल (Original) दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए। इनमें शामिल हैं:

JEE Main 2026 स्कोरकार्ड

कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट एवं प्रमाणपत्र

आरक्षण प्रमाणपत्र (Category Certificate), यदि लागू हो

डोमिसाइल (निवास) प्रमाणपत्र

आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज