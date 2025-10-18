UPSSSC : यूपी वीडीओ, सचिव ग्रेड-II समेत 3 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, जनरल, OBC, EWS की कटऑफ समान

संक्षेप: UPSSSC VDO, Sachiv Result : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी, सचिव ग्रेड-2 मंडी परिषद और ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी https://upsssc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं।

UPSSSC VDO, Sachiv Result : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी, सचिव ग्रेड-2 मंडी परिषद और ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी https://upsssc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। परीक्षार्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तीन भर्तियों में पास हुए उम्मीदवारों को अगले चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

वीडीओ रिजल्ट चयन आयोग ने 2023 में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती निकाली थी। लिखित परीक्षा दिनांक 27.04.2025 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए अर्ह पाये गये कुल 6113 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट ऑफ अंक आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है।

UPSSSC VDO Mains Cut Off : वीडीओ कटऑफ 1. अनारक्षित 59.50

2 अनुसूचित जाति 57.50

3 अनुसूचित जनजाति 53.25

4 अन्य पिछड़ा वर्ग 59.50

5 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 59.50

सचिव ग्रेड 2 रिजल्ट राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सचिव श्रेणी तीन ग्रेड- दो के 134 पदों पर चयन के लिए 2024 में भर्ती निकली थी। लिखित परीक्षा दिनांक 13.04.2025 को आयोजित की गयी थी। लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर डीवी के लिए अर्ह पाये गये कुल 525 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कटऑफ अंक आयोग द्वारा जारी हुए हैं।

सचिव कटऑफ 1 अनारक्षित 56.50

2 अनुसूचित जाति 51.50

3 अनुसूचित जनजाति 50.25

4 अन्य पिछड़ा वर्ग 56.50

5 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 56.50

ऑडिटर , असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर , असिस्टेंट अकाउंटेंट के कुल 1828 पदों पर चयन के लिए 2024 में आवेदन मांगे गए थे। लिखित परीक्षा दिनांक 16.02.2025 को आयोजित की गयी थी। लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्हता डीवी के लिए अर्ह पाये गये कुल 3475 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कटऑफ आयोग द्वारा जारी हुए हैं।

कटऑफ अनारक्षित 33.75

2 अनुसूचित जाति 08.00

3 अनुसूचित जनजाति 11.50

4 अन्य पिछड़ा वर्ग 33.75